Madagascar: Élan solidaire - Melky en tête d'affiche au service de la solidarité

Une famille confrontée à trois lourds combats organise un après-midi solidaire avec plusieurs artistes pour financer les soins de ses proches.Trois membres d'une même famille, trois combats et un même besoin : la solidarité. Deux d'entre eux luttent contre le cancer, tandis qu'un autre est atteint d'insuffisance rénale chronique. Face au poids grandissant des dépenses médicales, la famille lance un appel à la générosité à travers un « Après-midi solidaire », prévu le 3 octobre 2026 à partir de 15 heures à l'Espace Nambinintsoa, Talatamaty.

Pour soutenir cette initiative, Melky sera en tête d'affiche et interprétera ses titres phares, qui accompagnent son parcours musical depuis le début des années 2000. Cette dernière sera accompagnée de Do Rajohnson, en guest, qui est particulièrement réputé pour ses ballades romantiques, tandis que DJ Dexta assurera l'animation. L'événement permettra de réunir des fonds destinés aux traitements des trois malades.

Espoir

Au-delà d'un simple rendez-vous musical, cet après-midi veut surtout offrir une chance et un peu d'espoir aux trois membres de cette famille, dont les soins deviennent de plus en plus difficiles à financer. Chaque contribution, même modeste, peut ainsi participer à leur prise en charge.

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À travers cette mobilisation, la famille appelle chacun à unir ses forces pour accompagner les trois malades dans leur combat. Un geste de solidarité aujourd'hui peut devenir un espoir pour demain.