Madagascar: Électricité - Les coupures continuent de peser sur les activités

Les coupures d'électricité prolongées continuent de perturber les activités économiques et le quotidien des ménages. Dans certains quartiers, elles peuvent durer plusieurs heures, voire une grande partie de la journée.

Dans les ateliers, les commerces et les entreprises dépendant de l'électricité, l'activité ralentit ou s'interrompt lorsque les équipements ne peuvent plus fonctionner. Les employés doivent parfois attendre le rétablissement du courant avant de reprendre leur travail. Pour les petites entreprises fonctionnant principalement sur des recettes quotidiennes, ces interruptions peuvent entraîner des pertes de revenus ou des retards dans l'exécution des commandes.

« Toute une entreprise dépend de l'électricité. Nous espérons vraiment que le déplacement en Europe apportera des solutions concrètes pour la population », témoigne un entrepreneur.

Les ménages doivent également adapter leurs activités aux coupures. Certaines tâches sont reportées et l'organisation de la journée peut être modifiée. Les élèves et les étudiants peuvent également rencontrer des difficultés pour travailler le soir ou accéder à des ressources en ligne lorsque les interruptions se prolongent.

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Préoccupation

Pour les personnes dont les revenus dépendent directement d'une activité quotidienne, la durée des coupures peut avoir des conséquences économiques immédiates. La question de la régularité de l'approvisionnement en électricité reste ainsi une préoccupation pour de nombreux usagers.

Dans ce contexte, le déplacement du président de la République en Europe suscite des attentes autour des projets destinés à renforcer la production électrique. Parmi eux figure le projet hydroélectrique de Volobe, présenté comme l'un des futurs apports au réseau national.

Au-delà des annonces et des projets en cours, l'évolution de la situation sera principalement appréciée à travers la réduction de la fréquence et de la durée des coupures, ainsi que l'amélioration de la disponibilité de l'électricité pour les ménages et les activités économiques.