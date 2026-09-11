Madagascar: Transport - Les taxis-brousse sommés de rallier Amoronakona

Les transporteurs opérant depuis Fasan'ny Karana devront transférer leurs départs vers Amoronakona. Alors qu'ils pensaient mercredi pouvoir continuer à exercer depuis Fasan'ny Karana, la situation a été clarifiée ce jeudi. Le transfert vers la nouvelle gare routière reste maintenu. Le ministre des Transports et de la Météorologie, Herizo Ramanambola Andrianavalona, a réaffirmé la fermeté du gouvernement sur ce dossier. « La position du gouvernement donne pleinement l'autorisation de poursuivre l'assainissement et le transfert vers Amoronakona », a-t-il indiqué.

La capacité d'accueil d'Amoronakona constitue l'un des arguments avancés pour justifier ce transfert. La gare dispose de cent dix boxes, tandis que les coopératives actuellement liées à Fasan'ny Karana représentent environ soixante-treize opérateurs, auxquels s'ajoutent ceux desservant la RN2. Le ministre a également rappelé les solutions prévues pour faciliter les déplacements des voyageurs depuis la nouvelle gare, notamment les navettes et le train urbain.

Quitus

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À partir du 16 septembre, les transporteurs desservant notamment la RN7 devront disposer du quitus délivré par la gare routière d'Amoronakona. Tout véhicule qui continuera à partir de Fasan'ny Karana sans ce document pourra être mis en fourrière. Le ministère évoque également un retrait de la licence de la coopérative en cas d'autorisation de départ non conforme.

Après les incertitudes de ces derniers jours, le message est désormais clair : les départs concernés doivent être transférés vers Amoronakona.