Afrique: Innovation technologique - Cinq étudiants représentent Madagascar en Corée du Sud

Madagascar sera représenté au Robotex International 2026 par l'équipe Karoka, issue de Teky Vision. Composée de cinq étudiants, elle participera à ce festival international consacré à la robotique, prévu en Corée du Sud du 20 novembre au 2 décembre 2026. Trois membres sont issus de l'École de Management et d'Innovation Technologique (EMIT) et deux de la Faculté des Sciences de l'université de Fianarantsoa. L'équipe réunit Edmino Parson Andriamazaoro, Mahompison Armel Tsiravalaza, Tendry Ny Avo Nekena Mélodie Randriambelo, Ny Aina Faneva Randrianasolo et Ny Aina Fandresena Randrianasolo.

Karoka concourra dans la catégorie « Maze Solving », une épreuve où des robots doivent détecter et résoudre un parcours à l'intérieur d'un labyrinthe. L'équipe possède déjà une solide expérience en robotique, électronique, programmation et développement d'applications. L'un de ses membres a notamment reçu le « Coup de coeur » lors du Tekbot Robotics Competition 2025. L'équipe s'est par ailleurs classée 10e au Techfest 2025, organisé à l'IIT Bombay en Inde, compétition à laquelle l'un de ses membres a pris part.

Le Robotex International rassemble chaque année de jeunes créateurs venus de nombreux pays, autour de la robotique, de la programmation, de l'électronique et de l'innovation technologique. Pour les étudiants malgaches, cette compétition représente une occasion majeure de démontrer, sur la scène internationale, leur créativité et leur savoir-faire technologique.

Pour pouvoir représenter Madagascar dans de bonnes conditions, l'équipe recherche des soutiens financiers, matériels, logistiques ou institutionnels, notamment pour couvrir les frais de déplacement, les frais d'inscription ainsi que les dépenses liées au séjour en Corée du Sud. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a déjà apporté son appui à l'équipe.

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