Afrique: Rugby à VII - Africa Men's Seven - Les Makis visent le podium africain

Les 3 et 4 octobre, Maurice accueillera l'Africa Men's Sevens, un rendez-vous majeur du rugby à VII africain. Huit sélections, dont le Burkina Faso, l'Égypte, le Kenya, Madagascar, Maurice, la Namibie, La Réunion et l'Afrique du Sud, se disputeront les premières places. Pour les Makis, vice-champions d'Afrique en 2025, l'objectif est clair : terminer dans le trio de tête pour poursuivre la route vers le tournoi de qualification olympique de Los Angeles 2028.

Dans cette course, l'Afrique du Sud apparaît naturellement comme le principal favori. Les Springboks à VII disposent d'une expérience et d'un réservoir de joueurs sans commune mesure avec la majorité de leurs adversaires africains. Leur domination en 2025 est un indicateur difficile à ignorer : l'Afrique du Sud avait battu Madagascar 28-12 en finale de l'Africa Men's Sevens.

Le Kenya figure également parmi les sérieux prétendant au podium. Habitués au très haut niveau international du rugby à VII, les Kényans évoluent régulièrement dans le circuit mondial et possèdent une culture du jeu à sept particulièrement développée. Sur le papier, ils partent donc avec une longueur d'avance sur Madagascar.

Top 3 dans le viseur

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Mais les Makis ont une carte maîtresse : leur progression récente. Leur deuxième place continentale en 2025 n'est pas le fruit du hasard. Madagascar a atteint la finale avant de s'incliner face à l'Afrique du Sud, confirmant sa capacité à rivaliser avec les meilleures équipes africaines.

Face à ses adversaires, Madagascar semble surtout devoir mener une bataille à deux niveaux. Pour une place sur le podium, les Makis ont une véritable chance en tant que vice-champions d'Afrique. La densité physique, la qualité des sorties de camp, la discipline et surtout l'efficacité dans les phases de transition seront déterminantes. Madagascar devra également gérer l'enchaînement des matchs sans gaspiller d'énergie dans la phase de poules.

Une qualification dans le top 3 serait donc à la portée des Makis, à condition de reproduire la solidité qui leur avait permis d'atteindre la finale continentale en 2025.

« Pour Madagascar, l'enjeu dépasse largement un simple classement. Une place sur le podium à Maurice ouvrirait une nouvelle porte vers la qualification olympique. En attendant les rencontres, nos joueurs continuent de s'entraîner durement au stade Makis Andohatapenaka », confie Antsoniandro Andrianorosoa, directeur technique national de Malagasy Rugby.

Pour le rendez-vous de Maurice, les Makis auront l'occasion de confirmer que leur deuxième place de 2025 était le début d'une nouvelle étape du rugby à VII de la Grande Île, et non un simple exploit sans lendemain.