Madagascar: Basketball 5X5 - N1A - Le COSPN et la GNBC dames remettent leur titre en jeu

Le basketball malgache s'apprête à vivre son grand rendez-vous de l'année. Du 24 septembre au 4 octobre 2026, le Palais des Sports de Mahamasina, à Antananarivo, accueillera la phase finale du Championnat national N1A, seniors hommes et dames. Après plusieurs mois de compétition à travers les différentes régions, les meilleures équipes du pays se retrouveront dans la capitale pour tenter de décrocher le titre de champion de Madagascar.

Chez les hommes comme chez les dames, la pression sera particulièrement forte sur les tenants du titre. Le COSPN chez les hommes et la GNBC chez les dames devront défendre leur couronne face à une concurrence qui a déjà affiché ses ambitions lors des phases préliminaires.

Le chemin vers la phase finale de Mahamasina est passé par Antsirabe et Mahajanga. Le Gymnase Vatofotsy d'Antsirabe a accueilli les rencontres du groupe A du 11 au 19 avril. La JEA Vakinankaratra s'est imposée chez les dames, tandis que la GNBC Analamanga a remporté la compétition masculine. Tojotiana, dite Fafah, de la JEA, et Olivier de la GNBC ont été désignés MVP.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Basilisy Razafimahatratra, de l'Ankaratra Vakinankaratra, a terminé meilleure marqueuse avec 91 points, alors que Jino Tsialefitra du MBC Atsinanana a dominé les marqueurs masculins avec 169 points. Et ils seront très attendus pour amener leurs équipes chercher la couronne nationale.

Le Complexe sportif d'Ampisikina à Mahajanga a ensuite accueilli le groupe B du 25 avril au 3 mai. La GNBC a confirmé sa solidité chez les dames et le COSPN a fait de même chez les hommes. Tokin'Iaina Sambatrarimiora, MVP et meilleure marqueuse féminine avec 111 points, et Marco Rakotovao, MVP masculin, se sont particulièrement illustrés. Pierros Judy Bezara Razanavah, du RBC Boeny, a terminé meilleur marqueur avec 105 points.

À Mahamasina, l'enjeu est tout autre car l'objectif est le même pour tous les clubs : détrôner les deux champions en titre. Eli Michael Rakotonindrina, coach de la GNBC dame, donne son avis : « Ce sera une bataille très difficile car chaque équipe est très déterminée à barrer la route du champion en titre. Nous tâcherons d'être à la hauteur de notre statut de champion en titre. »