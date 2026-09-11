Madagascar: Apatridie - L'absence de papiers freine l'inclusion

Ne pas être reconnu comme citoyen par aucun État. C'est la situation des personnes apatrides. Certaines ont pourtant toujours vécu dans un pays, sans parvenir à obtenir une nationalité ni les documents nécessaires pour justifier leur identité. Cette situation peut compliquer l'accès à plusieurs droits. Le travail formel, les soins de santé ou encore les études supérieures deviennent plus difficiles lorsqu'une personne ne dispose pas de papiers officiels. L'absence de documents peut ainsi entraîner une précarité qui s'installe dans la durée.

Le problème touche aussi les zones rurales. Certaines personnes ne connaissent pas précisément leur lieu d'origine ou ne disposent d'aucun document permettant de l'établir. La question de l'apatridie avait déjà été abordée au niveau législatif. Une proposition de loi avait notamment été avancée en 2021. La détermination de la nationalité repose par ailleurs sur plusieurs critères, dont le droit du sang.

Derrière l'absence de papiers se pose donc une question plus large : celle de l'inclusion sociale et de l'accès aux droits. Vivre dans un pays sans être reconnu comme ressortissant d'un État peut avoir des conséquences concrètes sur toute une vie. Ces réalités ont été abordées lors de la projection du film « Tsimanatsata », organisée par la Rosa Luxemburg Stiftung et Focus Development Association. La rencontre a permis de sensibiliser à l'apatridie et aux difficultés vécues par les personnes sans nationalité.