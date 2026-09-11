Madagascar: Apatridie - L'absence de papiers freine l'inclusion

11 Septembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Fanilo Mampianintsoa

Ne pas être reconnu comme citoyen par aucun État. C'est la situation des personnes apatrides. Certaines ont pourtant toujours vécu dans un pays, sans parvenir à obtenir une nationalité ni les documents nécessaires pour justifier leur identité. Cette situation peut compliquer l'accès à plusieurs droits. Le travail formel, les soins de santé ou encore les études supérieures deviennent plus difficiles lorsqu'une personne ne dispose pas de papiers officiels. L'absence de documents peut ainsi entraîner une précarité qui s'installe dans la durée.

Le problème touche aussi les zones rurales. Certaines personnes ne connaissent pas précisément leur lieu d'origine ou ne disposent d'aucun document permettant de l'établir. La question de l'apatridie avait déjà été abordée au niveau législatif. Une proposition de loi avait notamment été avancée en 2021. La détermination de la nationalité repose par ailleurs sur plusieurs critères, dont le droit du sang.

Derrière l'absence de papiers se pose donc une question plus large : celle de l'inclusion sociale et de l'accès aux droits. Vivre dans un pays sans être reconnu comme ressortissant d'un État peut avoir des conséquences concrètes sur toute une vie. Ces réalités ont été abordées lors de la projection du film « Tsimanatsata », organisée par la Rosa Luxemburg Stiftung et Focus Development Association. La rencontre a permis de sensibiliser à l'apatridie et aux difficultés vécues par les personnes sans nationalité.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.