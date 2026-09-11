Madagascar: Volleyball - Coupe du pays - Six clubs d'Analamanga dans les carrés finaux

11 Septembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Place au Final Four. Six clubs d'Analamanga, dont trois équipes masculines et trois féminines, sont qualifiés pour les demi-finales de la Coupe de Madagascar de 2e division. Chez les garçons, la GNVB s'est imposée contre VBC Diamant d'Analamanga 3-0 hier au gymnase d'Ankorondrano en quarts de finale. BMVB a éliminé Scoop Digital Volleyball d'Analamanga 3-0. TVBC a, quant à lui, écarté AST d'Analamanga 3-0. Et GSVBC d'Atsimo-Andrefana, unique équipe qualifiée de la région, a défait CS Anjanahary 3-1.

Les Gendarmes affronteront les Tuléarois et BMVB jouera contre TVBC chez les hommes en demi-finales. Du côté des filles, EVBE de Vakinankaratra, unique club qualifié de la région, sera opposé à Squad. Et la deuxième rencontre sera une affaire entre équipes d'Analamanga, Voara contre VBCD. Douze équipes réparties en deux groupes sont engagées chez les garçons et sept chez les filles, réparties également en deux poules.

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