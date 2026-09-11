Madagascar: Featuring rock and rap - Valahara et Kintaniavo mêlent leurs univers

Le rock et le rap malgaches se rencontrent autour d'un récit à la fois sombre et porteur d'espoir. Valahara et Kintaniavo dévoileront prochainement « Nivarilavo », une collaboration musicale qui fera l'objet d'un clip inédit, dont la sortie officielle est prévue vendredi 18 septembre. À travers ce featuring, les deux artistes explorent les conséquences d'une rupture amoureuse et les différentes étapes qui peuvent suivre une période de grande détresse.

« Nivarilavo » retrace la descente aux enfers d'une personne après une rupture amoureuse. Dépression, solitude, alcool et pensées suicidaires composent cette période particulièrement difficile. Le récit évolue toutefois vers une autre perspective. Après avoir traversé cette période sombre, la personne retrouve progressivement l'espoir, la force de vivre et le bonheur. Le morceau défend ainsi un message de résilience : aussi douloureuse soit-elle, la souffrance n'est pas une fin. Il est toujours possible de se relever, de reprendre goût à la vie et d'entrevoir des jours meilleurs.

Le rock de Valahara

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Pour Valahara, ce nouveau projet marque une nouvelle étape dans le parcours d'un groupe considéré comme prometteur au sein de la nouvelle génération rock malgache. Après avoir présenté en live son premier album lors d'un concert promotionnel à l'Ivokolo Analakely, le 1er août 2026, le groupe poursuit son aventure avec ambition et cherche à faire vivre sa musique auprès de nouveaux publics.

Le groupe est composé de Garry, batteur et choeurs, Ranja, claviériste et choeurs, Sitraka, lead vocal et flûtiste, Yrah, bassiste et choeurs, ainsi que Jaykee, guitariste guttural. Cette formation apporte à Valahara une identité collective construite autour de plusieurs instruments et voix, qui trouve ici un nouveau terrain d'expression avec la rencontre du rap.

De son côté, Kintaniavo s'affirme comme une figure de proue du hip-hop féminin à Madagascar. Originaire d'Antananarivo, elle fait du rap un moyen d'expression et un vecteur de changement social. Son écriture, directe et consciente, aborde notamment la condition féminine et les injustices sociales, avec la volonté de porter des textes qui interpellent.

À 23 ans, Kintaniavo commence à s'imposer sur la scène rap. Finaliste d'un concours télévisé et membre du collectif Indepen'zah, elle construit progressivement son parcours dans un milieu où tout va vite, en misant avant tout sur le travail et sur des textes qui frappent. Son identité musicale se distingue notamment par un rap sincère qui mêle malgache et français, accompagné d'une présence scénique charismatique.

Avec « Nivarilavo », les deux univers se complètent. Le rock de Valahara rencontre l'écriture rap de Kintaniavo pour raconter une expérience douloureuse, sans pour autant enfermer le récit dans la souffrance. La collaboration suit au contraire un cheminement vers la reconstruction et rappelle qu'après une période de détresse, l'espoir et l'envie de vivre peuvent progressivement renaître.