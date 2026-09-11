Algérie: Plus de 2.700 concurrents aux éliminatoires régionales des Olympiades des métiers à partir de mardi

ALGER — Plus de 2.700 stagiaires issus des établissements de formation et d'enseignement professionnels participeront, à partir de mardi, aux éliminatoires régionales des Olympiades des métiers, organisées par le ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnels, en vue d'encourager l'innovation et de mettre en valeur les compétences et les talents des apprentis, a indiqué le directeur des études au ministère, Fouad Khettal.

Dans une déclaration à l'APS, M. Khettal a précisé que 2.757 stagiaires et apprentis du secteur de la Formation et de l'Enseignement professionnels s'affronteront dans les éliminatoires régionales des Olympiades des métiers, édition 2026, dans plusieurs spécialités relevant de 6 filières professionnelles, dont les techniques de construction, les technologies de l'information et de la communication (TIC), ainsi que les arts du design et de la mode.

"Ces éliminatoires régionales, qui s'étaleront sur trois jours, se dérouleront dans cinq wilayas : Sétif, Ouargla, Boumerdès, Sidi Bel-Abbès et El-Bayadh, sous la supervision d'un jury composé d'enseignants, d'artisans et de spécialistes du domaine, afin d'évaluer les capacités des concurrents dans leurs domaines de spécialisation et de sélectionner ceux qui participeront aux éliminatoires finales de ces Olympiades, prévues en novembre prochain", a-t-il ajouté.

Le même interlocuteur a estimé que cette manifestation constitue "une étape importante pour mettre en valeur les capacités et les compétences des stagiaires et des apprentis, encourager leur esprit d'innovation et créer un environnement compétitif permettant de promouvoir la formation professionnelle", en sus de s'efforcer à "faire connaître les métiers et les spécialités inclus dans le programme de formation du secteur".

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Dans le même sillage, il a souligné que ces Olympiades constituent également "une occasion d'ancrer la culture de l'excellence professionnelle, tout en affirmant que la formation professionnelle ne se limite pas à l'acquisition de connaissances théoriques, mais repose essentiellement sur la maîtrise des compétences et la capacité à les mettre en pratique dans un environnement professionnel, ainsi que sur la découverte de talents susceptibles de représenter l'Algérie dans ces compétitions au niveau international".

Dans cette optique, et afin d'assurer la réussite de ces éliminatoires régionales, M. Khettal a indiqué que "les moyens matériels et humains nécessaires ont été mobilisés et que les différents aspects techniques, pédagogiques et organisationnels ont été ajustés de manière à garantir le bon déroulement des différentes étapes de cette manifestation et à offrir aux concurrents et aux participants les conditions appropriées à ce rendez-vous".