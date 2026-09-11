Algérie: Réunion au ministère de l'Economie de la connaissance avec une délégation italienne pour renforcer les échanges d'expertise

11 Septembre 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Une réunion de coordination avec une délégation italienne s'est tenue, jeudi au siège du ministère de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, afin d'examiner les moyens de renforcer la coopération et les échanges d'expertise entre les deux pays dans les domaines de l'innovation et de l'entrepreneuriat, indique un communiqué du ministère.

La réunion a été présidée par la cheffe de cabinet du ministre, en présence de l'ambassadrice d'Italie en Algérie, ainsi que de la directrice générale de l'Agence nationale de gestion du microcrédit (ANGEM) et d'un représentant de l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat (NESDA).

Cette rencontre a permis "d'examiner les possibilités de coopération dans les domaines de l'innovation et de l'entrepreneuriat liés aux industries de transformation, ainsi que les possibilités de tirer profit de l'expérience italienne dans la création de micro-entreprises spécialisées dans la transformation des matières premières locales en ressources à forte valeur ajoutée", précise le document.

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Au terme de la réunion, il a été convenu d'entamer l'organisation de sessions de formation au profit des porteurs de projets dans les domaines de l'économie circulaire et de l'entrepreneuriat, avec la possibilité de les mettre en relation avec le marché européen, conclut le communiqué.

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