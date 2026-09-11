Algérie: Intégration des procédures liées au Hadj au portail national des services numériques gouvernementaux

11 Septembre 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le Haut-Commissariat à la numérisation a annoncé, vendredi dans un communiqué, l'intégration d'un service intitulé "Services numériques du Hadj" au portail national des services numériques gouvernementaux, en coordination avec l'Office national du pèlerinage et de la Omra (ONPO).

"En application des hautes instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à élargir l'exploitation du portail national des services numériques gouvernementaux "Dzair Digital Services" et à en faciliter l'accès", le Haut-Commissariat à la numérisation, en coordination avec l'ONPO, a annoncé "l'intégration d'un nouveau service numérique intitulé "Services numériques du Hadj" parmi les services disponibles sur le portail national des services numériques gouvernementaux", précise la même source.

Il permet aux citoyens concernés par l'accomplissement du Hadj pour la saison 1448H/2027 de bénéficier des services numériques liés aux différentes étapes et procédures, via le portail national des services numériques gouvernementaux.

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Dans ce cadre, l'ONPO a invité "l'ensemble des citoyens concernés à ouvrir leurs comptes sur le portail national des services numériques gouvernementaux, cette démarche constituant la première étape pour accéder aux services numériques dédiés au Hadj et accomplir les différentes procédures qui y sont liées dans les délais impartis", ajoute le communiqué.

Le Haut-Commissariat a rappelé que l'élargissement de la gamme des nouveaux services intégrés au portail national des services numériques gouvernementaux se poursuit, afin d'"accélérer le processus de transformation numérique, à consacrer l'accès unifié aux services publics et à assurer un service public plus simple, rapide, efficace et proche du citoyen".

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