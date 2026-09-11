Algérie: Kourtel reçoit une délégation d'opérateurs économiques égyptiens

ALGER — Le ministre de l'Industrie, Farid Kourtel, a reçu une délégation d'opérateurs économiques égyptiens, avec laquelle il a examiné les moyens de renforcer la coopération dans les domaines industriel et de l'investissement entre les deux pays, indique un communiqué du ministère.

La délégation égyptienne, accompagnée de l'ambassadeur d'Egypte en Algérie, était composée de responsables des groupes "Zaama Holding" et "Continental" pour le fer et l'acier.

Au cours de cette rencontre, tenue jeudi au siège du ministère en présence de ses cadres centraux, les opportunités d'investissement ainsi que les possibilités d'échange d'expertises entre les entreprises économiques des deux pays ont été examinées, en vue de contribuer au développement de la coopération et de l'intégration industrielles et de servir les intérêts économiques communs des deux pays, précise le communiqué.

Après avoir rappelé que "l'Algérie et l'Egypte sont deux pays frères liés par des relations historiques et fraternelles solides", M. Kourtel a appelé les investisseurs égyptiens à tirer parti des opportunités offertes par la nouvelle loi sur l'investissement ainsi que des facilitations accordées par l'Etat algérien.

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Il a, en outre, réaffirmé l'engagement de son ministère à accompagner les investisseurs et à lever les difficultés susceptibles d'entraver la concrétisation des projets, afin de garantir des partenariats fondés sur le principe du "gagnant-gagnant".

De son côté, la délégation égyptienne a exprimé son intérêt pour le renforcement de la présence égyptienne en matière d'investissement en Algérie, faisant part de sa volonté de développer des partenariats et des projets industriels à la faveur des incitations et des facilitations mises à la disposition des investisseurs par l'Etat algérien, dans l'intérêt des deux pays.

Au terme de la rencontre, les deux parties ont exprimé leur volonté de poursuivre les concertations et les efforts afin de traduire les opportunités de coopération et d'investissement en projets concrets dans un avenir très proche, conclut le communiqué du ministère.