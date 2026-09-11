Algérie: Workshops nationaux pour le suivi des préparatifs de la rentrée d'octobre prochain

10 Septembre 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnels a organisé des workshops nationaux consacrés au suivi des préparatifs de la rentrée professionnelle d'octobre 2026, dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre de la nouvelle approche du secteur, fondée sur l'adéquation des offres de formation avec les besoins réels de l'économie nationale, indique jeudi un communiqué du ministère.

Organisés les 8 et 9 septembre courant sous la supervision de la ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Mme Nacima Arhab, ces workshops visent à "renforcer la coordination autour des besoins liés aux projets structurants et aux opérateurs économiques", ajoute la même source.

"Les directeurs et responsables du secteur de l'ensemble des wilayas ont participé à ces ateliers en vue d'exploiter les données recueillies sur le terrain pour déterminer les métiers et les compétences requis et d'évaluer l'adéquation des offres de formation actuelles avec les besoins des projets, des investissements et des entreprises économiques", poursuit le communiqué.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a été procédé, à cette occasion, à "l'identification des écarts entre les besoins recensés et les offres de formation disponibles, à la proposition d'adapter ou de renforcer les spécialités existantes, ainsi qu'à l'examen de la création de nouvelles spécialités répondant aux exigences actuelles et futures du marché du travail".

Cette opération s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la transition d'une "formation disponible" vers une formation demandée", afin "d'anticiper les besoins des projets en matière de ressources humaines qualifiées et de consacrer le rôle du secteur de la Formation et de l'Enseignement professionnels en tant que partenaire essentiel dans l'accompagnement des projets structurants et du développement économique national", ajoute la même source.

La rentrée professionnelle d'octobre 2026 constitue "une étape opérationnelle pour la mise en œuvre du Référentiel national des formations et des compétences (RNFC), l'orientation du système de formation vers la mise à disposition des compétences dont a besoin l'économie nationale, tout en garantissant son adaptation aux mutations et aux exigences du marché du travail", conclut le communiqué.

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2026 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.