Algérie: Workshops nationaux pour le suivi des préparatifs de la rentrée d'octobre prochain

ALGER — Le ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnels a organisé des workshops nationaux consacrés au suivi des préparatifs de la rentrée professionnelle d'octobre 2026, dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre de la nouvelle approche du secteur, fondée sur l'adéquation des offres de formation avec les besoins réels de l'économie nationale, indique jeudi un communiqué du ministère.

Organisés les 8 et 9 septembre courant sous la supervision de la ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Mme Nacima Arhab, ces workshops visent à "renforcer la coordination autour des besoins liés aux projets structurants et aux opérateurs économiques", ajoute la même source.

"Les directeurs et responsables du secteur de l'ensemble des wilayas ont participé à ces ateliers en vue d'exploiter les données recueillies sur le terrain pour déterminer les métiers et les compétences requis et d'évaluer l'adéquation des offres de formation actuelles avec les besoins des projets, des investissements et des entreprises économiques", poursuit le communiqué.

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Il a été procédé, à cette occasion, à "l'identification des écarts entre les besoins recensés et les offres de formation disponibles, à la proposition d'adapter ou de renforcer les spécialités existantes, ainsi qu'à l'examen de la création de nouvelles spécialités répondant aux exigences actuelles et futures du marché du travail".

Cette opération s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la transition d'une "formation disponible" vers une formation demandée", afin "d'anticiper les besoins des projets en matière de ressources humaines qualifiées et de consacrer le rôle du secteur de la Formation et de l'Enseignement professionnels en tant que partenaire essentiel dans l'accompagnement des projets structurants et du développement économique national", ajoute la même source.

La rentrée professionnelle d'octobre 2026 constitue "une étape opérationnelle pour la mise en œuvre du Référentiel national des formations et des compétences (RNFC), l'orientation du système de formation vers la mise à disposition des compétences dont a besoin l'économie nationale, tout en garantissant son adaptation aux mutations et aux exigences du marché du travail", conclut le communiqué.