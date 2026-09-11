Algérie: L'OPU poursuit ses efforts pour enrichir son fonds pédagogique et scientifique en langue anglaise

ALGER — L'Office des publications universitaires (OPU) poursuit ses efforts visant à enrichir son fonds pédagogique et scientifique par de nouvelles publications en langue anglaise, dans le cadre des préparatifs de la rentrée universitaire 2026-2027, a indiqué jeudi un communiqué de l'Office.

Ces publications s'inscrivent dans le cadre des préparatifs de la prochaine rentrée universitaire et de la concrétisation des orientations du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique visant à "renforcer l'usage de la langue anglaise dans les domaines de l'enseignement et de la publication scientifique".

Dans ce cadre, "40 titres en langue anglaise ont été édités dans différentes spécialités scientifiques et académiques, contribuant ainsi à la mise à disposition de références scientifiques actualisées répondant aux besoins des étudiants, des enseignants et des chercheurs, tout en renforçant la place de la langue anglaise au sein de l'Université algérienne", précise la même source.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Parallèlement à ces publications, "l'OPU oeuvre, dans le cadre de sa stratégie visant à accélérer la transformation numérique et l'innovation dans le domaine de l'édition universitaire, à développer et à moderniser sa bibliothèque numérique, accessible via le lien www.opu.udl.dz, qui comprend un nombre important de livres et de documents électroniques", ajoute le communiqué.

Cette modernisation est également illustrée par "l'intégration des technologies de l'intelligence artificielle et d'un assistant intelligent, permettant de passer progressivement du livre numérique au livre intelligent, qui facilite la recherche, accélère l'accès à l'information et propose des références et des contenus scientifiques pertinents de manière plus précise et efficace".

Ces techniques ont vocation à "renforcer la présence de la production scientifique algérienne dans les moteurs de recherche et les plateformes d'intelligence artificielle, contribuant ainsi à améliorer la visibilité des ouvrages algériens, à accroître leur taux de citation scientifique et à renforcer la place des auteurs algériens et de l'Université algérienne dans l'espace scientifique et numérique", souligne l'Office.

Ces efforts "s'inscrivent dans le cadre du développement de l'édition universitaire, du soutien à la production scientifique en langue anglaise, du renforcement de la transformation numérique et de l'innovation, ainsi que de la promotion de la sécurité cognitive nationale, au service de l'Université algérienne", conclut la même source.