Tunisie: Pluies en Tunisie - la Protection civile multiplie les interventions après les fortes précipitations

La situation est actuellement "rassurante" à Tunis et dans les différents gouvernorats du pays, malgré les importantes précipitations enregistrées jeudi, selon le chef de la sous-direction des opérations et du suivi à l'Office national de la protection civile, le lieutenant-colonel Khalil Mechri.

Dans une déclaration à Diwan FM, le responsable a indiqué que les unités de la Protection civile avaient effectué plusieurs interventions à la suite des fortes pluies enregistrées dans différentes régions.

Au total, 46 opérations de constatation de points d'accumulation d'eau ont été effectuées, ainsi que 21 opérations de pompage des eaux dans des habitations et des commerces.

Les équipes de la Protection civile sont également intervenues à 135 reprises pour dégager des véhicules et des arbres tombés sur les routes. Elles ont, par ailleurs, apporté leur assistance à 55 personnes pour leur permettre de franchir des oueds et des cours d'eau en toute sécurité.

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Près de 90 % des zones touchées ont retrouvé leur rythme normal

Concernant la situation actuelle, Khalil Mechri a fait état d'une amélioration générale, tout en signalant la persistance de difficultés dans certains points bas déjà identifiés, où les opérations de pompage se poursuivent.

Selon lui, près de 90 % de ces zones ont retrouvé leur fonctionnement normal, citant notamment le point du TGM parmi les secteurs concernés.

Le responsable de la Protection civile a ainsi assuré que la situation demeure sous contrôle dans le Grand Tunis comme dans les autres gouvernorats, malgré la persistance de quelques points d'accumulation d'eau.

Des pluies encore attendues, mais moins intenses

Sur le plan météorologique, Khalil Mechri a indiqué que des précipitations sont encore attendues dans les prochaines heures, mais qu'elles devraient être moins intenses que celles enregistrées jeudi, notamment dans les gouvernorats de l'Ouest du pays.

Face à cette situation, le niveau de vigilance et de prévention a été renforcé. Les unités de la Protection civile poursuivent leur suivi sur le terrain, en coordination avec les services concernés, tandis que les bulletins et les mises à jour de l'Institut national de la météorologie (INM) font l'objet d'un suivi attentif.