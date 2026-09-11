Congo-Kinshasa: Goma - Quatre incendies causent d'importants dégâts matériels en 48 heures

11 Septembre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La série d'incendies continue en RDC. Au moins une dizaine de maisons ont été détruites dans un sinistre survenu ce vendredi 11 septembre, autour de midi, à Nyabushongo, près du marché des chèvres à Goma (Nord-Kivu). Il s'agit du quatrième incendie enregistré dans la ville depuis mercredi dernier.

Selon des sources locales, huit parcelles avaient déjà été touchées jeudi au quartier Kasika, dans la commune de Karisimbi.

Le même jour, une autre habitation a été consumée par les flammes au quartier Katindo, dans les environs de la Régie des voies aériennes (RVA).

Un premier incendie avait également ravagé près d'une dizaine de maisons mercredi soir au quartier Majengo. Ces différents sinistres ont causé d'importants dégâts matériels, y compris plus d'une cinquantaine de maisons détruites.

Les causes sont diversifiées, indiquent les cadres de base, citant notamment les courts-circuits électriques.

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