Congo-Kinshasa: La police interdit de transporter plus de trois élèves à moto à Mbuji-Mayi

La Police de circulation routière (PCR) du Kasaï-Oriental interdit désormais aux conducteurs de motocyclettes de transporter plus de trois élèves à la fois à Mbuji-Mayi. La mesure vise à lutter contre la surcharge des motos utilisées pour le transport scolaire.

Jeudi 10 septembre, le commandant provincial de la PCR, Félix Mukuna, a annoncé également le renforcement des contrôles sur les principaux axes routiers de la ville. Les conducteurs qui ne respecteront pas cette mesure s'exposent à des sanctions, selon la police.

La police renforce les contrôles

Selon la PCR, certains motocyclistes transportent jusqu'à cinq ou six élèves sur une même moto, souvent sans casque et durant les heures de forte circulation.

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« Une moto avec quatre enfants est un cercueil roulant. Ce n'est pas un minibus scolaire, et la sécurité de l'enfant prime sur l'économie de 500 francs », a déclaré Félix Mukuna.

La police indique que des patrouilles sont déployées sur les principaux axes de Mbuji-Mayi afin d'identifier et de sanctionner les contrevenants.

Des parents invoquent leurs difficultés

La mesure suscite toutefois des réactions parmi les parents d'élèves. Certains évoquent leurs difficultés financières et la crainte d'enlèvements sur les trajets scolaires pour expliquer le recours au transport groupé à moto.

Les conducteurs de motos-taxis affirment, pour leur part, répondre aux besoins des familles qui disposent de moyens limités, tout en assurant qu'ils font preuve de prudence.

La PCR maintient son dispositif de contrôle et appelle au respect des règles de sécurité routière afin de réduire les risques liés au transport des élèves.