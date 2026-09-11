Congo-Kinshasa: La grève des enseignants se poursuit à Malemba-Nkulu pour des arriérés de salaires

La grève des enseignants se poursuit dans la sous-division de Malemba 2, dans le territoire de Malemba-Nkulu, en province éducationnelle Haut-Lomami 2. Les professionnels de la craie réclament le paiement de leurs salaires des mois de juin et d'août 2026.

Ce mouvement perturbe la rentrée scolaire dans plusieurs établissements de la région. Seules quelques écoles conventionnées catholiques continuent à fonctionner, selon des sources locales, alors que certains enseignants affirment travailler sous la contrainte.

La société civile de Malemba-Nkulu appelle les autorités provinciales et nationales à intervenir pour permettre le paiement des arriérés et favoriser la reprise des cours.

Son coordonnateur, Claude Kyasangolo, s'inquiète notamment des conséquences d'une grève prolongée sur les élèves. Plusieurs enseignants, qui se sont confiés sous couvert d'anonymat à la société civile, affirment conditionner la reprise des cours au règlement effectif de leurs deux mois d'arriérés.

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Les forces vives locales demandent ainsi l'implication du gouverneur du Haut-Lomami et des autorités nationales afin de débloquer la situation et limiter les perturbations du calendrier scolaire.

Annonce d'un début de paiement dès ce vendredi

Contacté par Radio Okapi pour apporter des clarifications sur ce dossier, le président de l'intersyndical de la province éducationnelle Haut-Lomami 2 s'est voulu rassurant. Il annonce que le processus de paie des enseignants concernés débute ce vendredi, ce qui devrait permettre un retour progressif à la normale dans les établissements scolaires de la sous-division.