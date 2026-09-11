Afrique: Éliminatoires CAN 2027 - Desabre convoque plusieurs nouvelles têtes chez les Léopards

Le sélectionneur des Léopards de la RDC, Sébastien Desabre, a dévoilé vendredi 11 septembre 2026 deux listes de joueurs retenus pour les prochains rassemblements de la sélection nationale. Ces stages concernent les deux premières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) TotalEnergies Pamoja 2027 ainsi que deux matches amicaux prévus au mois d'octobre.

La principale attraction de cette convocation est l'arrivée de plusieurs nouveaux joueurs susceptibles d'apporter du sang neuf à l'équipe nationale. Parmi eux figurent notamment le défenseur Willy Kambwala (Come), Kevin Pedro (Saint-Étienne) et Jordy Makengo (Fribourg).

Liste officielle : Stage du 28 septembre au 06 octobre 2026

Gardiens:

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M. Epolo (Standard Liège)

D. Bertaud (Forge)

N. Ndibu (Les Aigles du Congo)

DÉFENSEURS:

G. Kalulu (Aris)

K. Pedro (Saint-Étienne)

J. Kayembe (Genk)

S. Kapuadi (Widzew Lodz)

J. Makengo (Freiburg)

C. Mbemba (Al Diriyah)

W. Kambwala (Come)

D. Batubinsika (FCS Bucarest)

Milieux

N. Sadiki (Sunderland)

J. Mokio (Ajax)

B. Ndezi (Dijon)

P. Maghoma (Norwich City)

N. Mbamba (Lorient)

E. Banzuzi (RB Leipzig)

S. Mavididi (Watford)

J. Kadile (Lens)

S. Idumbo (Monaco)

Attaquants

A. Musaba (Norwich City)

J. Muleka (Konyaspor)

A. Pululu (Al Hazem)

S. Essende (Young Boys)

Coach : S. Desabre

Matchs amicaux

RDC vs Ouganda : vendredi 2 octobre 2026

Ouganda vs RDC : lundi 5 octobre 2026

Liste officielle : Stage du 21 au 29 septembre 2026

Gardiens

M. Epolo (Standard Liège)

D. Bertaud (Forge)

N. Ndibu (Les Aigles du Congo)

Défenseurs

A. Wan-Bissaka (Aston Villa)

G. Kalulu (Aris)

K. Pedro (Saint-Étienne)

J. Kayembe (Genk)

S. Kapuadi (Widzew Lodz)

A. Masuaku (Konyaspor)

J. Makengo (Freiburg)

C. Mbemba (Al Diriyah)

A. Tuanzebe (AJ Auxerre)

W. Kambwala (Come)

D. Batubinsika (FCS Bucarest)

Milieux

N. Sadiki (Sunderland)

S. Moutoussamy (Atromitos)

E. Kayembe (Watford)

N. Mukau (Lille)

N. Mbamba (Lorient)

E. Banzuzi (RB Leipzig)

N. Mbuku (Saint-Trond)

B. Cipenga (Almeria)

M. Elia (Alanyaspor)

T. Bongonda (Al Faisaly)

S. Idumbo (Monaco)

Attaquants:

A. Pululu (Al Hazem)

Y. Wissa (Newcastle United)

S. Banza (Al Jazira)

F. Mayele (Al Ahli SC)

Coach : S. Desabre

Matchs des éliminatoires de la CAN 2027

RDC vs Guinée équatoriale : jeudi 24 septembre 2026, Stade des Martyrs

Zimbabwe vs RDC : lundi 28 septembre 2026, Stade Harare

Point de presse du sélectionneur :