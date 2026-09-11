Afrique: Éliminatoires CAN 2027 - Desabre convoque plusieurs nouvelles têtes chez les Léopards

Le sélectionneur des Léopards de la RDC, Sébastien Desabre, a dévoilé vendredi 11 septembre 2026 deux listes de joueurs retenus pour les prochains rassemblements de la sélection nationale. Ces stages concernent les deux premières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) TotalEnergies Pamoja 2027 ainsi que deux matches amicaux prévus au mois d'octobre.
La principale attraction de cette convocation est l'arrivée de plusieurs nouveaux joueurs susceptibles d'apporter du sang neuf à l'équipe nationale. Parmi eux figurent notamment le défenseur Willy Kambwala (Come), Kevin Pedro (Saint-Étienne) et Jordy Makengo (Fribourg).
Liste officielle : Stage du 28 septembre au 06 octobre 2026
Gardiens:
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- M. Epolo (Standard Liège)
- D. Bertaud (Forge)
- N. Ndibu (Les Aigles du Congo)
- DÉFENSEURS:
- G. Kalulu (Aris)
- K. Pedro (Saint-Étienne)
- J. Kayembe (Genk)
- S. Kapuadi (Widzew Lodz)
- J. Makengo (Freiburg)
- C. Mbemba (Al Diriyah)
- W. Kambwala (Come)
- D. Batubinsika (FCS Bucarest)
Milieux
- N. Sadiki (Sunderland)
- J. Mokio (Ajax)
- B. Ndezi (Dijon)
- P. Maghoma (Norwich City)
- N. Mbamba (Lorient)
- E. Banzuzi (RB Leipzig)
- S. Mavididi (Watford)
- J. Kadile (Lens)
- S. Idumbo (Monaco)
Attaquants
- A. Musaba (Norwich City)
- J. Muleka (Konyaspor)
- A. Pululu (Al Hazem)
- S. Essende (Young Boys)
- Coach : S. Desabre
Matchs amicaux
RDC vs Ouganda : vendredi 2 octobre 2026
Ouganda vs RDC : lundi 5 octobre 2026
Liste officielle : Stage du 21 au 29 septembre 2026
Gardiens
- M. Epolo (Standard Liège)
- D. Bertaud (Forge)
- N. Ndibu (Les Aigles du Congo)
Défenseurs
- A. Wan-Bissaka (Aston Villa)
- G. Kalulu (Aris)
- K. Pedro (Saint-Étienne)
- J. Kayembe (Genk)
- S. Kapuadi (Widzew Lodz)
- A. Masuaku (Konyaspor)
- J. Makengo (Freiburg)
- C. Mbemba (Al Diriyah)
- A. Tuanzebe (AJ Auxerre)
- W. Kambwala (Come)
- D. Batubinsika (FCS Bucarest)
Milieux
- N. Sadiki (Sunderland)
- S. Moutoussamy (Atromitos)
- E. Kayembe (Watford)
- N. Mukau (Lille)
- N. Mbamba (Lorient)
- E. Banzuzi (RB Leipzig)
- N. Mbuku (Saint-Trond)
- B. Cipenga (Almeria)
- M. Elia (Alanyaspor)
- T. Bongonda (Al Faisaly)
- S. Idumbo (Monaco)
Attaquants:
- A. Pululu (Al Hazem)
- Y. Wissa (Newcastle United)
- S. Banza (Al Jazira)
- F. Mayele (Al Ahli SC)
- Coach : S. Desabre
Matchs des éliminatoires de la CAN 2027
RDC vs Guinée équatoriale : jeudi 24 septembre 2026, Stade des Martyrs
Zimbabwe vs RDC : lundi 28 septembre 2026, Stade Harare
Point de presse du sélectionneur :
- Vendredi 18 septembre 2026 à 11h00, siège de la FECOFA.