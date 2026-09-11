Tunisie: La JICA et la SONEDE préparent un schéma directeur de l'eau à l'horizon 2060

La coopération tuniso-japonaise dans le secteur de l'eau franchit une nouvelle étape avec la préparation d'un projet de coopération technique entre l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) et la Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux (SONEDE), destiné à renforcer durablement les services d'approvisionnement en eau dans le gouvernorat de Sfax.

Dans ce cadre, un procès-verbal de discussions relatif au projet a été signé le 21 août 2026 par le président-directeur général de la SONEDE, Abdelhamid Mnaja, et Masahito Miyagawa, chef de la mission d'étude de planification détaillée au siège de la JICA.

Le projet prévoit la mobilisation par la JICA d'une équipe d'experts japonais pendant quatre ans, à compter du déploiement de la première mission d'experts en Tunisie. Cette expertise doit accompagner la SONEDE dans la planification et l'amélioration de la gestion du système d'approvisionnement en eau à Sfax.

Un schéma directeur à l'horizon 2060

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L'un des principaux volets du projet consiste à élaborer un Schéma directeur d'alimentation en eau pour le gouvernorat de Sfax à l'horizon 2060.

Cette démarche doit permettre d'anticiper les besoins futurs de la région et de renforcer sa capacité à faire face aux défis liés à l'approvisionnement en eau. Elle vise ainsi à inscrire la gestion des infrastructures hydrauliques dans une perspective de long terme, en tenant compte de l'évolution des besoins de la population et des contraintes croissantes pesant sur les ressources en eau.

Le projet prévoit également d'appuyer la préparation et la mise en oeuvre d'un Plan de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau (PGSSE) dans le gouvernorat de Sfax. Cet axe doit contribuer à renforcer la sécurité et la qualité du service d'approvisionnement en eau.

Réduire les eaux non facturées

Le renforcement de l'efficacité du transport et de la distribution de l'eau constitue un autre volet important de cette coopération.

Une attention particulière sera accordée à la réduction des quantités d'eau non facturées, à travers l'amélioration des méthodes de gestion des réseaux de distribution et l'adoption de solutions et de pratiques plus efficaces.

À travers cet accompagnement, le projet entend contribuer à une utilisation plus efficiente des ressources disponibles et à l'amélioration des performances du système de distribution de la SONEDE dans la région.

Un transfert de savoir-faire japonais

Le projet comprend également un important volet consacré au renforcement des capacités des ingénieurs et cadres de la SONEDE.

Ces derniers bénéficieront d'un transfert de technologies et de savoir-faire japonais grâce à l'accompagnement des experts mobilisés dans le cadre du projet, mais aussi à travers des formations techniques et des échanges d'expériences.

Cette dimension doit permettre de consolider les compétences techniques et opérationnelles de la SONEDE et de favoriser l'appropriation de nouvelles méthodes et pratiques en matière de gestion de l'eau.

À travers ce projet, la JICA et la SONEDE entendent ainsi poursuivre et approfondir la coopération tuniso-japonaise dans le domaine de l'eau, avec un accent particulier sur la gestion durable et efficace des ressources hydriques et sur le renforcement de la capacité du système d'approvisionnement de Sfax à répondre aux besoins futurs.