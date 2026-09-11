Cote d'Ivoire: Répartition des droits au Burida - 795,4 millions de FCFA à distribuer, en forte hausse sur un an

Le Bureau ivoirien du droit d'auteur (Burida) met en répartition un montant global de 795 442 993 FCFA au profit de 5 435 bénéficiaires.

Une enveloppe en nette progression par rapport à septembre 2025, où 354,17 millions de FCFA avaient été mis en répartition.

Le Bureau ivoirien du droit d'auteur (Burida) poursuit son processus de répartition des droits au profit des créateurs et autres ayants droit.

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À l'occasion d'une conférence de presse organisée vendredi 11 septembre 2026, à son siège provisoire, Dr Ehouman Maxime, Directeur de la Répartition, a présenté les montants concernés par la prochaine répartition prévue le 15 septembre.

Au total, 795 442 993 FCFA seront mis en répartition. Cette enveloppe concerne 5 435 bénéficiaires, au titre des droits d'auteur et des droits voisins.

Une enveloppe plus que doublée en un an

Le principal enseignement de cette répartition reste la progression du montant distribué. En septembre 2025, le montant net à répartir s'élevait à 354 170 497 FCFA, dont 233 875 205 FCFA au titre des droits d'auteur et 120 295 292 FCFA pour les droits voisins.

En septembre 2026, l'enveloppe atteint 795 442 993 FCFA, soit une hausse de 441 272 496 FCFA, correspondant à environ 124,6 % d'augmentation en un an. Le montant est ainsi plus de deux fois supérieur à celui de septembre 2025.

Dans le détail, 502 345 782 FCFA reviennent aux droits d'auteur et 293 097 211 FCFA aux droits voisins.

649,7 millions de FCFA au titre des droits en attente

La répartition se compose de deux grandes catégories. Les droits classiques et les droits issus des radios représentent 145 723 178 FCFA, dont 77 776 476 FCFA pour les droits d'auteur et 67 946 702 FCFA pour les droits voisins.

La plus importante enveloppe concerne toutefois les droits en attente, avec 649 719 815 FCFA. Cette somme comprend 424 569 306 FCFA de droits d'auteur et 225 150 509 FCFA de droits voisins.

Ces droits concernent notamment les oeuvres qui remplissent désormais les critères nécessaires à leur répartition dans plusieurs catégories : séances occasionnelles, droits de reproduction mécanique, droits généraux, radio et télévision.

Plusieurs périodes d'exploitation prises en compte

Pour les droits de reproduction mécanique (DRM), la période d'exploitation retenue couvre les mois d'avril, mai et juin 2026.

Concernant les Call Ring Back Tones (CRBT), les périodes varient selon les opérateurs. Elles couvrent notamment juillet 2025 ainsi que novembre 2025 à mai 2026 pour Orange Côte d'Ivoire, octobre 2025 à février 2026 et avril 2026 pour MTN Côte d'Ivoire, et août à novembre 2025 pour Moov Africa Côte d'Ivoire.

Les séances occasionnelles portent, elles aussi, sur avril, mai et juin 2026. Les droits perçus auprès des radios commerciales et confessionnelles au titre de l'année 2025 sont également concernés.

Le Burida invite à déclarer les oeuvres

Au cours de la rencontre, la Direction de la Documentation générale a invité les créateurs d'oeuvres artistiques et littéraires à procéder à la déclaration de leurs oeuvres.

Selon le Burida, cette démarche permet de faciliter l'identification des oeuvres exploitées et d'améliorer le processus de répartition des droits. Les oeuvres concernées couvrent notamment la musique, l'audiovisuel, la littérature, les arts dramatiques et les arts visuels.

Une couverture santé pour les sociétaires

La conférence a également été l'occasion de présenter le dispositif d'assurance santé destiné aux sociétaires du Burida.

Présenté par Kouassi N'Guessan Esaï, Chef du Service Couverture sociale, ce dispositif offre une couverture de 80 % et prend en charge le sociétaire ainsi que cinq membres de sa famille.

La couverture est subventionnée par le ministère de la Culture et de la Francophonie et le Burida à hauteur de 144 000 FCFA par bénéficiaire. Le montant restant à la charge du sociétaire est de 156 000 FCFA.

Avec cette nouvelle répartition de près de 800 millions de FCFA, le Burida affiche ainsi une progression significative des montants destinés aux ayants droit, tout en appelant les créateurs à mieux déclarer leurs oeuvres afin de faciliter leur prise en compte dans les prochaines opérations.