Cote d'Ivoire: Festival des Grillades d'Abidjan - La SODECI valorise ses services digitaux auprès du public

Présente à la 19e édition du Festival des Grillades d'Abidjan, les 5 et 6 septembre 2026 au Palais de la Culture de Treichville, la Société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire (SODECI) a profité de ce rendez-vous pour échanger avec ses clients et présenter ses services numériques.

La 19e édition du Festival des Grillades d'Abidjan a également servi de cadre à des échanges entre la SODECI et ses clients. Durant les deux journées de l'événement, organisé les 5 et 6 septembre 2026 au Palais de la Culture de Treichville, l'entreprise a installé un espace consacré à l'information et à l'accompagnement de ses usagers.

La Direction Marketing et Relations Clients (DMRC), avec l'appui de la Direction de la Communication Externe et de la Marque, a animé ce stand où les visiteurs pouvaient s'informer sur les différents services proposés par la société.

Informer les clients sur les outils numériques

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L'un des principaux sujets abordés au cours de ces échanges a porté sur les services digitaux de la SODECI. Les équipes présentes ont notamment expliqué aux visiteurs comment utiliser l'application SODECI en ligne pour accéder à certaines informations liées à leur abonnement.

Les clients ont ainsi pu s'informer sur le suivi de leur consommation d'eau, la mise à jour de leurs informations personnelles ainsi que la consultation et la compréhension de leur facture en ligne.

Pour la SODECI, cette démarche vise notamment à faciliter l'accès à l'information et à permettre aux usagers d'effectuer certaines opérations à distance.

La relation client au coeur des échanges

Au-delà de la présentation des outils numériques, le stand a constitué un espace de dialogue entre les équipes de l'entreprise et les visiteurs du festival. Les préoccupations exprimées ont permis aux agents de fournir des explications sur les services disponibles et les démarches à effectuer.

Cette présence intervient dans un contexte où la digitalisation occupe une place croissante dans la relation entre les entreprises de services et leurs clients. Elle permet de réduire certains déplacements et de donner aux usagers un accès plus rapide à leurs informations.

Un cadre festif pour renforcer le contact

Rendez-vous consacré à la gastronomie et aux loisirs, le Festival des Grillades d'Abidjan a offert un cadre différent des espaces habituels de contact avec la clientèle. La SODECI y a ainsi poursuivi sa démarche d'information et d'écoute dans un environnement convivial.

À travers cette participation, l'entreprise entend maintenir le contact avec ses usagers et mieux faire connaître les outils mis à leur disposition. La digitalisation des services apparaît ainsi comme l'un des leviers retenus pour faire évoluer la relation client et simplifier certaines démarches du quotidien.