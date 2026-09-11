Cote d'Ivoire: Transfert de technologie, innovation et IA - Gaï Intelligence Africa montre la voie aux innovateurs ivoiriens

Protéger, valoriser, transférer. Trois verbes pour une même ambition : faire sortir les innovations des laboratoires pour les conduire jusqu'au marché. C'est autour de ces trois piliers que s'est articulée, le vendredi 11 septembre 2026, la masterclass « De la recherche au marché : accélérer le transfert de technologie IA en Côte d'Ivoire », animée par Lanciné Touré, Mba, MSc., et Dr Mafini Dosso, PhD, Pmp, cofondateurs de Gaï Intelligence Africa et conseillers en propriété industrielle certifiés auprès de l'Oapi. La rencontre a réuni des chercheurs, inventeurs, ingénieurs, étudiants et acteurs de l'écosystème technologique, issus notamment de l'Esatic, de l'Inp-HB, de l'Uvci, de l'Upb, ainsi que d'autres écoles et universités techniques et polytechniques, laboratoires d'intelligence artificielle, incubateurs et fablabs. Au coeur des échanges, une question devenue incontournable pour l'écosystème ivoirien de l'innovation : comment transformer une invention technologique, notamment lorsqu'elle s'appuie sur l'intelligence artificielle, en une solution utile, protégée et économiquement viable ?

Pour les animateurs de la masterclass, l'innovation ne saurait s'arrêter à la conception d'une technologie. Encore faut-il savoir la protéger, lui donner une valeur économique ou sociale et, surtout, réussir à la transférer vers ceux qui pourront l'exploiter. « J'ai une invention technologique, j'ai une innovation et je veux pouvoir en faire un actif économique ou avoir un impact social », a expliqué Lanciné Touré, résumant la philosophie de la démarche proposée aux participants. La première étape est donc celle de la protection.

Le chercheur ou l'inventeur doit sécuriser sa création avant d'en envisager l'exploitation. Une étape essentielle dans un environnement où la propriété intellectuelle constitue un levier de compétitivité et de création de valeur. La deuxième étape est celle de la valorisation. Il ne s'agit plus seulement d'avoir une bonne idée ou une technologie performante, mais de déterminer comment celle-ci peut devenir un actif économique, générer des revenus ou répondre à un besoin social. Enfin, intervient le transfert vers le marché, qui constitue l'aboutissement du processus. « De la recherche au marché, c'est ce qu'on a essayé d'inculquer dans cette masterclass », a souligné le cofondateur de Gaï Intelligence Africa.

Un intérêt marqué des participants

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'adhésion des participants semble avoir confirmé l'intérêt suscité par cette problématique. À l'issue de la session, un groupe WhatsApp a été créé afin de prolonger les échanges et d'accompagner les participants dans la mise en pratique des enseignements. Le groupe, qui ne comptait initialement que quelques personnes, a rapidement atteint une quarantaine de membres. Une mobilisation qui traduit, selon les organisateurs, une réelle demande autour des questions de protection, de valorisation et de commercialisation des innovations.

Les participants ont notamment commencé à expérimenter les différents prompts proposés au cours de la session, en lien avec les différentes étapes du processus de valorisation. Derrière cette mobilisation se dessine une préoccupation concrète : comment un innovateur peut-il protéger son invention et, surtout, générer des revenus à partir d'une solution développée dans son laboratoire, son fablab ou son incubateur ?

L'humain, toujours aux commandes

Autre enseignement majeur de la rencontre : l'essor de l'intelligence artificielle ne doit pas conduire à sous-estimer la place de l'intelligence humaine. Loin de présenter l'IA comme une technologie destinée à remplacer systématiquement l'homme, les deux experts l'ont présentée comme un outil venant augmenter ses capacités. « L'intelligence artificielle n'est que le prolongement de l'intelligence humaine », a rappelé Lanciné Touré. Certes, l'IA peut répondre à des questions, proposer des solutions, structurer une réflexion ou encore contribuer à l'élaboration d'une feuille de route.

Mais elle ne peut, à elle seule, remplacer les compétences humaines indispensables à la réussite d'un projet. « L'IA peut me donner des solutions par étape, une feuille de route, mais elle ne peut pas, par exemple, aller défendre mon projet devant un investisseur », a-t-il illustré. Convaincre un partenaire financier, négocier, présenter son projet, développer son réseau ou mobiliser les « soft skills » nécessaires à la commercialisation d'une innovation restent ainsi des compétences profondément humaines.

« Ne pas se faire dépasser par l'IA »

Face à cette transformation rapide des métiers, le message adressé aux professionnels, chercheurs, entrepreneurs et innovateurs est clair : il faut apprendre à maîtriser l'intelligence artificielle plutôt que de la subir. « Continuez à renforcer vos capacités en termes de gestion ou d'utilisation de l'intelligence artificielle pour ne pas vous faire dépasser vous-même par l'intelligence artificielle dans votre métier », a recommandé Lanciné Touré. L'enjeu est donc de parvenir à inverser le rapport de dépendance : que l'IA s'appuie sur les connaissances, l'expertise et les données de l'humain, plutôt que l'humain ne devienne dépendant de l'outil.

Pour les innovateurs ivoiriens, le défi est désormais de franchir le pas séparant l'idée de sa concrétisation économique. Protéger l'innovation, la valoriser et la transférer vers le marché apparaît ainsi comme une véritable feuille de route pour transformer la recherche en solutions et en opportunités. Cette masterclass s'est tenue en marge d'Impact IA 2026, les Assises nationales de l'intelligence artificielle, conférence organisée par le ministère de la Transition numérique et de l'Innovation technologique, sous le patronage du Premier ministre, Robert Beugré Mambé.

À travers cette initiative, Gaï Intelligence Africa entend ainsi contribuer à faire de l'intelligence artificielle non seulement un outil technologique, mais également un levier de valorisation de la recherche, d'entrepreneuriat et de création de valeur en Côte d'Ivoire.