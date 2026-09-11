Cote d'Ivoire: Reconversion - Le Bureau d'accompagnement ouvre de nouvelles perspectives aux militaires

Plus de 100 militaires et gendarmes ont pris part aux 5es Journées carrières d'orientation du Bureau d'Accompagnement à la Reconversion des Militaires (Barm), les 10 et 11 septembre 2026 à Yamoussoukro. L'initiative vise à mieux préparer les personnels de défense à leur transition vers la vie civile.

Préparer l'avenir au-delà de la carrière militaire. C'est l'objectif des 5es Journées carrières d'orientation organisées par le Bureau d'Accompagnement à la Reconversion des Militaires (BARM), les 10 et 11 septembre 2026 à Yamoussoukro. Plus de 100 militaires et gendarmes ont participé à cette rencontre consacrée aux possibilités de reconversion et d'insertion professionnelle.

La cérémonie d'ouverture a été présidée par le Général de Brigade Sakho Issa, représentant le Vice-Premier Ministre, ministre de la Défense. Durant deux jours, les participants ont pris part à des allocutions, des panels thématiques et des échanges avec des entreprises et des instituts partenaires présents sur des stands.

Anticiper la retraite

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Pour la hiérarchie militaire, la reconversion ne doit pas attendre la fin du service. Porteur du message de l'autorité ministérielle, le Général Sakho Issa a invité les militaires et gendarmes à préparer suffisamment tôt leur retour à la vie civile.

Il a également encouragé les personnels de défense à se rapprocher du BARM afin de mieux connaître les opportunités de formation et d'insertion qui leur sont proposées.

Cette démarche répond à un enjeu : permettre aux militaires arrivés au terme de leur carrière de valoriser leurs connaissances et leur expérience dans d'autres secteurs d'activité.

Plus de 3 000 candidats dans la base

Selon le Colonel Yao Emmanuel, Directeur du BARM, les actions engagées commencent à produire des résultats. Le bureau compte désormais plus de 3 000 candidats inscrits dans sa base de données. Plus de 1 200 personnes ont bénéficié de renforcements de capacités, tandis qu'environ 500 anciens membres des forces exercent aujourd'hui dans différents ministères, sociétés publiques et structures éducatives.

Ces chiffres traduisent la volonté de mieux accompagner les personnels concernés dans l'acquisition de nouvelles compétences et leur orientation vers des emplois correspondant à leurs profils.

Valoriser l'expérience acquise sous les drapeaux

Les Journées carrières ont également permis de mettre en relation les militaires avec des entreprises et des structures de formation. À travers les panels et les stands, les participants ont pu s'informer sur les secteurs susceptibles d'accueillir leurs compétences après le service.

Pour le ministère de la Défense, l'accompagnement à la reconversion constitue ainsi un prolongement de l'engagement envers les hommes et les femmes ayant servi sous le drapeau.

En facilitant leur passage vers la vie civile et en valorisant leur expérience, le BARM entend contribuer à faire des anciens personnels des forces de défense des acteurs de la vie économique et sociale du pays, même après leur départ du service actif.