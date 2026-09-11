Afrique de l'Ouest: Certificat des administrateurs de sociétés - La 6e promotion de l'espace UEMOA lancée

Renforcer les capacités des administrateurs pour améliorer la qualité de la gouvernance des entreprises et institutions de la zone Uemoa, telle est l'ambition de l'Institut national des administrateurs de Côte d'Ivoire (Inad-CI). En effet, il a procédé le jeudi 10 septembre 2026, à Abidjan-Marcory, au lancement de la 6e promotion du Certificat des administrateurs de société (Cas) de la zone Uemoa, en présence de la présidente, Viviane Zunon-Kipré.

Une vingtaine de dirigeants et hauts cadres prennent part à cette nouvelle promotion, qui s'inscrit dans une dynamique régionale de professionnalisation de la fonction d'administrateur.

Développé en partenariat avec l'Insead Business School, le Certificat des administrateurs de société (Cas) Uemoa associe des enseignements dispensés en Côte d'Ivoire à une immersion internationale sur le campus de l'Insead à Singapour. Cette ouverture permet aux participants d'être confrontés à des pratiques internationales en matière de gouvernance, de stratégie, de management et de leadership.

Le dispositif pédagogique couvre notamment la gouvernance, les finances, la stratégie, la Rse (Responsabilité sociétale des entreprises) et la prise de décision.

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Pour la présidente de l'institut, la formation des administrateurs constitue un enjeu stratégique pour les économies africaines. « Former des administrateurs compétents, indépendants et responsables, c'est investir directement dans la qualité de nos entreprises et de nos institutions. Une bonne gouvernance permet de mieux anticiper les risques, d'améliorer la prise de décision et de créer les conditions d'une performance durable », a-t-elle déclaré, soulignant que l'expérience asiatique doit permettre de comprendre les mécanismes qui favorisent la performance et la résilience des organisations.

« Notre objectif est de faire dialoguer ces expériences internationales avec les réalités de nos entreprises et institutions africaines », a insisté Viviane Zunon-Kipré. Puis de renchérir : « Nous sommes progressivement en train de constituer une véritable communauté d'administrateurs professionnels. L'enjeu est maintenant de consolider ce réseau et de renforcer les standards de compétence, d'éthique et d'indépendance qui doivent accompagner l'exercice de cette fonction ».

Vice-président de l'Inad-CI et directeur pédagogique du Cas Uemoa, Dr Bakary Koné, a souligné l'importance de cette approche multidimensionnelle. « L'administrateur moderne doit maîtriser plusieurs dimensions de l'entreprise. Il doit comprendre les enjeux financiers, apprécier la stratégie, identifier les risques, questionner les décisions et veiller à l'éthique ainsi qu'à la pérennité de l'organisation », a-t-il relevé.

A l'en croire, la finalité du Cas Uemoa dépasse la seule obtention d'une certification. « Nous voulons que nos auditeurs deviennent de véritables acteurs de la transformation de leurs organisations. La fonction d'administrateur implique une responsabilité vis-à-vis des actionnaires, des salariés, des partenaires, mais aussi de l'économie dans son ensemble », a-t-il expliqué.

A noter que depuis le lancement du Cas Uemoa, l'Inad-CI a formé plus de 200 administrateurs issus d'Afrique francophone, tandis que 102 dirigeants ont été formés dans le cadre du programme. Il revendique également plus de 150 dirigeants d'Établissements publics nationaux formés, ainsi que 644 administrateurs certifiés et 50 directeurs généraux certifiés de sociétés publiques.