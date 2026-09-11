Cote d'Ivoire: Justice - Justin Katinan Koné écroué pour actes terroristes et atteinte à la sûreté de l'État

Le procureur de la République près le Tribunal de première instance d'Abidjan a annoncé, le 11 septembre 2026, l'ouverture d'une information judiciaire contre Justin Katinan Koné, 4e vice-président du Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire (Ppa-CI).

Selon le communiqué signé du procureur Braman Oumar, tout part d'une plainte déposée le lundi 7 septembre 2026, par le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (Rhdp). Le parti au pouvoir accuse Katinan Koné de diffamation, injures par le biais d'un système d'information et diffusion de nouvelles fausses.

Entendu par la préfecture de Police après audition de la partie civile, le dossier pour ces faits a été transmis pour saisine du Tribunal correctionnel. Dans le même temps, le procureur a instruit les officiers de police judiciaire d'entendre Katinan Koné sur sa participation présumée aux troubles survenus pendant la période électorale de 2025.

Le communiqué rappelle que le Parquet avait annoncé dès le 24 octobre 2025 que tous les auteurs, complices et commanditaires des violences électorales seraient recherchés et jugés, quelle que soit leur qualité.

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À l'issue de son audition, Justin Katinan Koné a été gardé à vue, puis déféré à la Section antiterroriste du Tribunal d'Abidjan. Une information judiciaire a été ouverte contre lui avec mandat de dépôt. Les chefs d'inculpation sont extrêmement lourds : actes terroristes ; attentat contre l'autorité de l'Etat ; complot contre l'Etat ; participation à un mouvement insurrectionnel ; atteinte à l'ordre public ; apologie des crimes de meurtre ; attroupement armé et non armé ; participation et organisation d'une manifestation interdite ou non déclarée ; incendie volontaire de véhicules à Abidjan et sur l'ensemble du territoire.

Des faits réprimés par la loi n°2024-360 du 11 juin 2024 sur le terrorisme (articles 3, 8, 10) et par le Code pénal ivoirien (articles 29, 162, 163, 176, 179, 185, 190, 191, 195, 199, 254 et 493).