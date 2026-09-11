Cote d'Ivoire: Aviation civile - 20 jeunes Ivoiriennes s'envolent pour 5 ans de formation au Maroc

La deuxième promotion de la Bourse d'excellence Dominique Ouattara pour les femmes dans l'aviation civile a été mise en route, jeudi 10 septembre 2026. Vingt jeunes filles ivoiriennes, âgées de 15 à 18 ans et issues de plusieurs régions du pays, bénéficieront d'une formation de cinq ans entièrement pris en charge au Maroc.

Une nouvelle promotion de jeunes filles ivoiriennes se prépare à embrasser les métiers de l'aviation civile. La cérémonie de mise en route de la deuxième promotion de la Bourse d'excellence Dominique Ouattara pour les femmes dans l'aviation civile s'est tenue, jeudi 10 septembre 2026.

La cérémonie a été présidée au nom de la Première Dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, par une représentante, en présence de plusieurs personnalités ivoiriennes et marocaines.

Cinq années de formation au Maroc

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Au total, 20 jeunes filles âgées de 15 à 18 ans, venues de plusieurs régions de Côte d'Ivoire, vont bénéficier de cette bourse. Elles se rendront au Maroc pour une formation de cinq années dans les métiers de l'aviation civile.

Le cursus se déroule en deux phases. La première, d'une durée de deux ans, est dispensée à l'Université internationale de Rabat (UIR). Elle sera suivie d'une seconde phase de trois ans à l'Université internationale Mohammed VI de l'aviation civile de Casablanca.

Cette formation est entièrement prise en charge dans le cadre du programme porté par la SODEXAM.

Une place pour les femmes dans l'aviation

À travers cette initiative, les promoteurs souhaitent donner aux jeunes filles les moyens d'acquérir des compétences dans un secteur encore largement perçu comme masculin.

Lors de la cérémonie, les lauréates ont reçu les félicitations et les encouragements de leur marraine, la Première Dame. Elles ont été invitées à faire preuve de rigueur, de persévérance et de détermination durant leur parcours.

Le message adressé aux bénéficiaires insiste également sur la responsabilité qui accompagne cette opportunité. Il s'agit, à terme, de mettre les compétences acquises au service du développement de la Côte d'Ivoire.

La première promotion poursuit son parcours

La cérémonie a aussi marqué la mise en route de la première cohorte pour la deuxième phase de sa formation, après deux années d'études. Ces pionnières poursuivront donc leur cursus de trois ans au sein de l'Université internationale Mohammed VI de l'aviation civile de Casablanca.

Le programme s'inscrit dans la politique de promotion de la formation, de l'excellence et de l'autonomisation des jeunes filles.

Plusieurs personnalités présentes

Plusieurs personnalités ont pris part à la cérémonie, dont Jean-Louis Moulot, ministre délégué auprès du ministre de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement technique, chargé de l'Enseignement technique. Il est à l'origine de ce programme lorsqu'il était Directeur général de la SODEXAM.

L'Ambassadeur du Royaume du Maroc, Othman El Ferdaous, ainsi que des représentants de ministères techniques, le président du Conseil d'administration de la SODEXAM, Joachim Beugré, le Directeur général par intérim, Abdul Sylla, et des dirigeants d'entreprises partenaires étaient également présents.