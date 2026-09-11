Tunisie: Sfax - 10.000 m³ de déchets seront évacués des oueds pour réduire les risques d'inondation

11 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

Le gouverneur de Sfax, Mohamed Hajri, a effectué, jeudi, une visite de terrain lors de laquelle il s'est enquis des préparatifs engagés en prévision de la saison des pluies.

Dans ce contexte, il a supervisé les opérations de nettoyage des oueds Chaâbouni, Ouabed et Sidi Abdel Kafi, lancées en coordination avec les municipalités concernées et l'Agence nationale de gestion des déchets (ANGED).

Ces opérations, étalées sur dix jours, permettront d'évacuer quelque 10000 mètres cubes de déchets, d'améliorer l'environnement local et de réduire les risques d'inondation lors des épisodes pluvieux.

Toujours dans le cadre de sa visite de terrain, le gouverneur s'est rendu dans plusieurs établissements éducatifs relevant des localités de Aloulou, Ouali, Sidi Abdel Kafi et Ayoun El Mayel, pour évaluer leur état de préparation à la rentrée 2026-2027.

Au cours de cette visite, il a inspecté les différents équipements et infrastructures, et a pris connaissance des insuffisances et problèmes constatés.

Il a mis l'accent sur la nécessité d'y remédier au plus vite et de prendre les mesures appropriées en coordination avec les services concernés afin de garantir des conditions optimales pour le bon déroulement de l'année scolaire.

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