Tunisie: Résultats semestriels de PGH - La rentabilité grimpe

Le groupe tunisien Poulina Group Holding (PGH) a publié des résultats en nette progression pour le premier semestre 2026. Le bénéfice net consolidé part du groupe s'établit à 94,9 millions de dinars, contre 73,4 millions de dinars un an plus tôt, soit une hausse marquée portée par l'ensemble des indicateurs d'activité.

Les revenus d'exploitation consolidés atteignent 1,86 milliard de dinars au 30 juin 2026, contre 1,73 milliard de dinars sur la même période en 2025. Ce chiffre repose sur des ventes brutes de 1,89 milliard de dinars, minorées de 29,7 millions de dinars de réductions commerciales.

La marge brute progresse également, à 662,9 millions de dinars contre 593,7 millions de dinars un an auparavant, tandis que l'excédent brut d'exploitation franchit 296,5 millions de dinars (contre 266,5 millions). Le résultat d'exploitation ressort à 178,3 millions de dinars, en hausse par rapport aux 164,6 millions de dinars du premier semestre 2025. Le résultat net par action s'établit à 0,527 dinar, pour un nombre d'actions inchangé de 180 millions.

Des charges en hausse, mais maîtrisées

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Revers de cette croissance : les charges d'exploitation augmentent elles aussi, passant de 1,57 milliard à 1,69 milliard de dinars. Les achats de marchandises et d'approvisionnements consommés s'élèvent à 1,20 milliard de dinars, dont 906,3 millions de dinars de matières premières. Les charges de personnel grimpent à 166,6 millions de dinars (contre 144,7 millions un an plus tôt).

Côté finances, les charges financières nettes atteignent 125,6 millions de dinars, en partie compensées par 57,3 millions de dinars de produits de placements, dont 40 millions de dividendes. Après impôts et contribution sociale de solidarité, le résultat net consolidé total s'établit à 94,2 millions de dinars, dont 94,9 millions revenant au groupe.

Un bilan renforcé, mais une trésorerie sous tension

Le total du bilan consolidé franchit désormais 4,66 milliards de dinars, contre 4,48 milliards un an plus tôt. Les capitaux propres part du groupe progressent à 1,22 milliard de dinars.

Le tableau des flux de trésorerie révèle toutefois un point de vigilance : si les flux d'exploitation se sont nettement renforcés (+128,9 millions de dinars contre +28,4 millions un an plus tôt), les investissements (-161,8 millions de dinars) et le financement (-172,1 millions de dinars, incluant 111,2 millions de dividendes distribués) ont pesé sur la trésorerie globale. Résultat : une variation nette négative de 204,9 millions de dinars, la trésorerie de clôture passant en territoire négatif à -74,3 millions de dinars, contre +130,6 millions en début d'exercice.

Un périmètre de 126 entités, une offre stratégique sur Land'Or

Le groupe consolide 126 entités au 30 juin 2026 : 123 sous intégration globale et 3 mises en équivalence (Ennakl Automobiles, BH Assurance, JM Holding). Dix filiales libyennes, totalement provisionnées faute d'états financiers disponibles, restent exclues du périmètre.

Sur le plan stratégique, PGH a déposé le 10 août 2026 une offre engageante pour acquérir environ 36 % du capital de Land'Or S.A., sur la base d'une valeur d'entreprise de 204,8 millions de dinars (14,860 dinars par action). Le groupe a par ailleurs procédé à une augmentation de capital par incorporation de réserves, portant son capital social à 189 millions de dinars.