Tunisie: Contrôle du ministère du Commerce - Plus de 60 000 fournitures scolaires saisies et 645 infractions relevées

En exécution du plan de contrôle de la rentrée scolaire 2026-2027, la campagne nationale conjointe menée par le ministère du Commerce et du Développement des exportations, hier, jeudi 10 septembre 2026, à l'échelle nationale, a abouti à la saisie immédiate de plus de 60 000 fournitures scolaires de contrebande ou non conformes aux normes.

A noter de prime abord que ce premier bilan officiel intervient à l'issue d'un déploiement massif de brigades mixtes visant à assainir les circuits de distribution et à stabiliser les prix des articles subventionnés pour protéger le pouvoir d'achat des ménages. Sur le terrain, la direction de contrôle a réalisé 1428 perquisitions économiques et effectué moult visites d'inspection exécutées de manière simultanée par 118 brigades de contrôle.

Les confiscations ont prioritairement ciblé la spéculation sur les cahiers scolaires subventionnés. Les brigades d'intervention ont justement découvert 50 609 unités illégalement stockées où les vendeurs comptaient dissimuler des marchandises. Parallèlement, les agents ont intercepté un lot de 9853 accessoires scolaires divers comprenant des gommes, des taille-crayons, de la pâte à modeler et des feutres, tous non conformes ou frauduleux.

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Ce dispositif de contrôle a également permis de dresser 645 infractions économiques contre les commerçants contrevenants. Les procès-verbaux ciblent certes principalement le défaut d'affichage des prix, mais aussi l'absence de factures d'achat, le refus de vente, la hausse illicite des tarifs et la vente conditionnée.

A noter que plusieurs distributeurs ont été verbalisés pour défaut de déclaration d'activité ou pour détention de produits toxiques. Cette opération, doit-on rappeler, a pour principal objectif d'éradiquer les réseaux parallèles, de neutraliser les articles dangereux pour la santé des enfants et d'imposer le respect strict des réglementations commerciales, et ce, avant l'ouverture des classes.