Tunisie: Audiovisuel - Près de 5 millions de dollars attendus au pays pour une série saoudienne

L'industrie audiovisuelle se positionne comme un nouveau levier potentiel d'investissement direct en Tunisie. Une production d'une série historique saoudienne devrait entraîner l'injection de près de 5 millions de dollars au cours des trois prochains mois, selon un communiqué publié par la Tunisia Investment Authority (TIA).

Cette opération associe Rasha Al Emam, fondatrice de Yellow Camel Studios, et Mehdi Ajroudi, promoteur du projet Mediwood Studios, installé à Hammamet. Pour la TIA, cette production illustre le potentiel de l'industrie audiovisuelle et cinématographique à générer des flux d'investissement et à favoriser le développement d'activités connexes.

Dans ce contexte, Jalel Tebib, président par intérim de la TIA et directeur général de la FIPA-Tunisia, a effectué, le 8 septembre 2026, une visite opérationnelle sur le site de Mediwood Studios à Hammamet. Il était accompagné de plusieurs cadres des deux institutions, notamment Houcine Debbech et Haythem Baghdadi pour la TIA, ainsi qu'Ibrahim Medini pour la FIPA.

La visite a notamment permis d'évaluer l'état d'avancement des infrastructures de Mediwood Studios, conçues comme une plateforme professionnelle intégrée dédiée aux productions audiovisuelles.

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Des retombées au-delà de la production cinématographique

Les discussions ont également porté sur les moyens de transformer l'arrivée de productions internationales en opportunités d'implantation permanente en Tunisie.

L'enjeu dépasse ainsi le seul secteur cinématographique. La présence de productions étrangères est susceptible de stimuler plusieurs activités connexes, notamment la logistique, la construction, l'hébergement et les prestations techniques.

La TIA et la FIPA-Tunisia entendent ainsi renforcer leur accompagnement institutionnel afin de capitaliser sur ce type de projets et de contribuer à la structuration du secteur audiovisuel.

À travers cette démarche, les deux institutions affichent l'objectif de fidéliser les producteurs étrangers et de transformer les productions ponctuelles en flux économiques récurrents.

À terme, cette stratégie vise à renforcer le positionnement de la Tunisie comme hub régional compétitif et attractif pour les investissements dans les industries cinématographiques et audiovisuelles internationales.