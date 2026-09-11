Tunisie: Textile-habillement - Un groupe de travail conjoint pour répondre aux besoins en main-d'oeuvre

Réunis jeudi, le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle et la Fédération tunisienne du textile et de l'habillement ont convenu de mettre en place un groupe de travail conjoint chargé de trouver des solutions visant à soutenir la stabilité de la main-d'oeuvre et à garantir la continuité de l'activité des entreprises.

Lors d'une séance de travail tenue au siège du ministère et présidée par le ministre, Riadh Chaoued, les deux parties ont également décidé d'élaborer un plan d'action commun destiné à soutenir la formation et l'emploi dans le secteur, selon un communiqué du ministère de l'Emploi.

Par ailleurs, elles se sont mises d'accord sur l'élaboration d'un plan de communication conjoint afin d'améliorer l'attractivité du secteur du textile et de l'habillement et de mieux faire connaître ses perspectives en matière d'emploi ainsi que les avantages qu'il offre.

Il s'agit également de renforcer la coordination entre les structures du ministère et la Fédération afin d'identifier les besoins des entreprises en main-d'oeuvre et en compétences et d'oeuvrer à y répondre, ainsi que d'organiser des journées de recrutement au profit des entreprises opérant dans le secteur.

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Cette réunion a également été l'occasion d'examiner les problématiques auxquelles fait face le secteur, notamment celles liées à la main-d'oeuvre, et d'explorer de nouveaux domaines de partenariat et de coopération en matière de formation professionnelle et d'emploi.

À cette occasion, le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Riadh Chaoued, a affirmé l'ouverture du ministère sur le secteur productif, considéré comme un partenaire stratégique dans la mise en oeuvre d'une politique publique inclusive et globale, contribuant ainsi aux efforts nationaux visant à atteindre les objectifs de développement, à promouvoir l'emploi et à renforcer l'inclusion sociale et économique.

Il a souligné la place stratégique du secteur du textile et de l'habillement, considéré comme l'un des secteurs capables de contribuer à la création de richesses, au soutien de l'emploi et à la relance de l'économie nationale, appelant, à cet égard, à accélérer l'élaboration de solutions communes aux difficultés auxquelles sont confrontées les entreprises opérant dans le secteur.

De son côté, le président de la Fédération tunisienne du textile et de l'habillement, Haithem Bouajila, a présenté les principales préoccupations du secteur, notamment en matière de formation, d'emploi et d'insertion, mettant l'accent sur la nécessité de réviser certaines lois qui entravent son développement.