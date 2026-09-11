Tunisie: Affaire Youssef Maimouni - La Cour de cassation rend sa décision

11 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

La Cour de cassation a rejeté les pourvois formés par l'homme d'affaires et acteur du secteur touristique Youssef Maimouni, ainsi que par plusieurs autres accusés, contre la décision de la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Tunis.

Cette décision avait ordonné leur renvoi devant la chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière du Tribunal de première instance de Tunis, dans le cadre d'une affaire portant sur plusieurs accusations de corruption financière et administrative.

À la suite du rejet des recours, l'ensemble des accusés seront renvoyés devant la chambre criminelle spécialisée, afin d'être jugés pour les faits qui leur sont reprochés.

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