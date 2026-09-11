Tunisie: Kaïs Saïed accorde une grâce à des élèves et étudiants détenus pour consommation de stupéfiants

11 Septembre 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

Le président de la République, Kaïs Saïed, a accordé, à l'occasion de la rentrée scolaire et universitaire, une grâce présidentielle à plusieurs élèves et étudiants détenus, a indiqué une source informée de la Présidence de la République à l'Agence Tunis Afrique Presse (TAP).

Cette mesure concerne des élèves et étudiants ayant été incarcérés pour détention et consommation de stupéfiants, sans avoir été impliqués dans des affaires de trafic ou de commercialisation de drogues, selon la même source.

Cette décision vise à offrir à ces jeunes une nouvelle chance de reprendre leur parcours scolaire ou universitaire et de poursuivre leurs études, dans le cadre de la rentrée scolaire et universitaire.

La mesure traduit également la volonté de leur permettre de se ressaisir et de réintégrer leur parcours éducatif, après avoir été impliqués dans des affaires liées à la consommation de stupéfiants.

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