Tunisie: Gabès - Un nouveau projet urbain se dessine sur 241 hectares

Le gouverneur de Gabès, Radhouane Ncibi, a reçu, jeudi, au siège du gouvernorat, le directeur régional des domaines de l'État, Rafik Khmira, et le directeur régional de l'équipement et de l'habitat, Salem Bouzakher.

Au coeur des échanges : le stock foncier de 241 hectares longeant la voie de rocade de Gabès-Sud.

Les participants ont esquissé une vision préliminaire pour valoriser ce foncier et en faire le noyau d'une ville moderne, capable de désengorger la région.

Le projet s'inscrira en complémentarité avec les futurs aménagements urbains de la zone, dont le nouveau lotissement de l'Agence foncière d'habitation (AFH) sur 90 hectares.

Une session élargie, réunissant tous les acteurs concernés, sera organisée prochainement pour affiner la vision et arrêter un plan d'action intégré.