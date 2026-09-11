Tunisie: La direction du Transport terrestre injecte 1804 bus et annonce une hausse de 13 % du parc scolaire

Tout en mentionnant un redressement capacitaire d'envergure, le directeur général du transport terrestre, Tarek Bouazizi, a annoncé, ce vendredi 11 septembre 2026, le déploiement d'un plan national de mise à niveau qui tend à l'optimisation des structures de transport.

Lors d'une intervention sur les ondes de Jawhara FM, M. Bouazizi a annoncé la couleur du programme sectoriel qui s'appuie sur la convergence de trois segments de dotations roulantes. Ce programme englobe un volant pivot de 762 bus déjà réhabilités lors de la session précédente, un contingent d'acquisition de 315 véhicules déjà mis sur le marché industriel national, ainsi que la livraison séquentielle de 727 autobus de nouvelle génération d'ici le mois de décembre.

Ce déploiement s'adosse à un maillage intermodal associant l'appareil ferroviaire de la Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT) aux lignes routières de la Transtu et des 13 offices régionaux de transport. Les relevés de flux validés mettent en relief une extension mécanique des lignes régulières de transit, élevant l'indice de disponibilité général du parc scolaire de 13 % par rapport aux bilans de référence. Cette densification de l'offre de transport couvrira les régions rurales et les communes périphériques afin d'alléger les réseaux de ramassage et de sécuriser la continuité du service public.

Les horaires quotidiens ont été rigoureusement synchronisés avec les calendriers académiques des ministères de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur pour lisser les congestions de quai.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« La planification des rotations et des voyages est calquée sur les tranches horaires des cours et ajustée en temps réel sur les heures de pointe », a indiqué le responsable. Et d'ajouter que les efforts seront concentrés pour servir les régions résidentielles, les cités universitaires et les centres de formation professionnelle. Et ce, pour écourter, autant que faire se peut, les temps d'attente sur les gares de correspondance, pour éradiquer la fraude et pour offrir des conditions de sécurité thermique et physique optimales aux élèves et aux étudiants.