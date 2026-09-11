Tunisie: Santé - La direction régionale de Sfax intensifie son plan de prévention contre la bronchiolite chez les nourrissons

Afin d'optimiser les circuits de prise en charge pédiatrique au sein des structures hospitalières de première ligne, la direction régionale de la santé de Sfax a organisé une séance de travail intersectorielle ce vendredi 11 septembre 2026.

Présidée par le directeur régional de la Santé publique du gouvernorat de Sfax et en présence des professeurs du service de néonatalogie du complexe hospitalo-universitaire Hédi Chaker, les autorités médicales ont validé durant cette séance, le calendrier technique d'exécution de la troisième année du projet sanitaire régional intitulé « La bronchiolite... je l'évite ! ».

Mené en coordination avec les services de néonatalogie de l'hôpital universitaire Hédi Chaker à Sfax, ce programme annonce le coup d'envoi officiel de la campagne de prévention de la saison 2026-2027. Et ce, pour anticiper les pics d'hospitalisation automnaux grâce à un renforcement de l'éducation thérapeutique des familles et des protocoles de détection précoce.

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L'objectif partagé par les équipes d'audit est de structurer une barrière de soins intégrée pour désengorger les urgences pédiatriques de la région face au retour endémique des affections respiratoires aiguës. Le coeur de cette nouvelle phase repose sur le cloisonnement des interventions et l'établissement d'une interconnexion logicielle et clinique stricte entre les trois niveaux de soins.

Les professionnels de la santé publique prévoient dans ce cadre une intensification des campagnes de vulgarisation des gestes barrières au sein des centres de santé de base, tout en fluidifiant les canaux de transfert des nourrissons vulnérables vers les hôpitaux de circonscription et les unités de réanimation néonatale de pointe. Cette ingénierie de réseau s'adosse directement aux recommandations d'audit formulées lors de la commission régionale d'évaluation tenue le 17 juin 2026. Recommandations qui visent à standardiser les protocoles de kinésithérapie respiratoire et d'oxygénothérapie appliqués sur le terrain.

La pérennisation de cette stratégie d'éveil sanitaire pour la session 2026-2027 s'accompagnera d'une action ciblée de sensibilisation à destination des tuteurs et du personnel des structures de la petite enfance. Dans ce sens, le directeur régional a exhorté les professionnels de santé à densifier les ateliers de formation sur la manipulation des dispositifs d'inhalation et à vulgariser l'importance de l'allaitement maternel comme barrière immunologique naturelle.

En investissant massivement dans la prévention de proximité et en valorisant le retour d'expérience des exercices précédents, la direction générale de Sfax ambitionne de réduire de manière significative le taux de complications cliniques et de réduire la durée moyenne d'hospitalisation des nourrissons, assurant ainsi la résilience du système hospitalier régional face aux crises épidémiques hivernales.