Afrique: CAN 2027 - Changement de programme pour le match Tunisie-Botswana

Le match entre la Tunisie et le Botswana pour le compte de la deuxième journée (Groupe H) des qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations CAN-2027 de football, initialement prévu le 28 septembre courant à Gaborone, aura lieu finalement au stade Hamadi Agrébi de Radès, à partir de 20H00.

La Fédération tunisienne de football (FTF) a, dans un communiqué publié vendredi via sa page officielle, indiqué être parvenue à un accord avec son homologue du Botswana et la Confédération africaine de football, pour reprogrammer le match aller entre les équipes pour le 28 septembre à Tunis. Le match retour devant ainsi avoir lieu au Botswana.

Rappelons que le onze national sera opposé lors de la première journée de ces qualifications à l'Ouganda, le 24 septembre en cours, à Radès à partir de 20H00. Le match retour aura lieu le 24 mars 2027 en Ouganda.