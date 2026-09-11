Afrique: CAN 2027 - Changement de programme pour le match Tunisie-Botswana

11 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

Le match entre la Tunisie et le Botswana pour le compte de la deuxième journée (Groupe H) des qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations CAN-2027 de football, initialement prévu le 28 septembre courant à Gaborone, aura lieu finalement au stade Hamadi Agrébi de Radès, à partir de 20H00.

La Fédération tunisienne de football (FTF) a, dans un communiqué publié vendredi via sa page officielle, indiqué être parvenue à un accord avec son homologue du Botswana et la Confédération africaine de football, pour reprogrammer le match aller entre les équipes pour le 28 septembre à Tunis. Le match retour devant ainsi avoir lieu au Botswana.

Rappelons que le onze national sera opposé lors de la première journée de ces qualifications à l'Ouganda, le 24 septembre en cours, à Radès à partir de 20H00. Le match retour aura lieu le 24 mars 2027 en Ouganda.

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