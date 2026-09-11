Tunisie: Aéroport Tunis-Carthage - Cinq membres présumés d'un réseau international de trafic de drogue écroués

11 Septembre 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

Cinq individus, soupçonnés d'appartenir à un réseau international spécialisé dans le trafic de stupéfiants à travers les frontières, ont été placés en détention sur décision du juge d'instruction près le Tribunal de première instance de Tunis, selon les éléments de l'enquête.

Le réseau serait dirigé par un ingénieur en informatique. Ses membres ont été interpellés par les unités sécuritaires et douanières à l'aéroport international Tunis-Carthage, dès leur arrivée, après que leurs mouvements et leurs bagages eurent éveillé les soupçons.

La fouille minutieuse de leurs bagages a permis de découvrir des compartiments dissimulés, aménagés pour transporter les stupéfiants. Les opérations de contrôle ont abouti à la saisie de 6 kilogrammes de cocaïne et de 20 plaquettes de cannabis (zatla).

Les suspects ainsi que les produits saisis ont ensuite été présentés au juge d'instruction du Tribunal de première instance de Tunis. Après leur audition, le magistrat a décidé de délivrer cinq mandats de dépôt à leur encontre.

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Les investigations se poursuivent afin d'identifier d'éventuels autres membres du réseau, de déterminer ses ramifications et ses connexions internationales et de faire la lumière sur l'ensemble de ses activités présumées.

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