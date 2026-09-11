Tunisie: Pluies intenses - Que s'est-il passé à la station de Bab Alioua ?

La station de transport terrestre de Bab Alioua a été touchée jeudi par des infiltrations d'eau à la suite de fortes précipitations enregistrées en un laps de temps très court. Quelque 800 voyageurs ont néanmoins pu effectuer leurs déplacements, tandis que les équipes de la Société nationale de transport interurbain (SNTRI) intervenaient pour évacuer les eaux et rétablir rapidement la situation.

Dans une déclaration vendredi à Mosaïque Fm, le président-directeur général de la SNTRI, Chamseddine Toumi, a expliqué que les quantités de pluie enregistrées avaient atteint environ 50 millimètres. Un volume qu'il a qualifié d'exceptionnel pour la zone compte tenu de la courte durée des précipitations.

Selon lui, la configuration géographique du site a également contribué à l'accumulation des eaux. La station de Bab Alioua se trouve en effet dans une zone relativement basse, tandis que les secteurs qui l'entourent sont situés à un niveau plus élevé, favorisant l'écoulement des eaux vers la pente de Bab Alioua.

Une forte pression des eaux sur un mur de la station

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Le responsable a indiqué que la quantité importante d'eau accumulée a exercé une forte pression sur un mur appartenant à la station, provoquant une ouverture dans celui-ci et permettant aux eaux de s'infiltrer à l'intérieur du bâtiment.

Chamseddine Toumi a toutefois précisé que le problème ne résultait pas d'un défaut propre au mur. Il serait plutôt lié à l'accumulation des eaux provenant du parking adjacent à la station, qui ne dispose pas, selon lui, d'un dispositif suffisamment adapté pour assurer leur évacuation.

Le PDG de la SNTRI a par ailleurs souligné que les opérations de curage et de nettoyage des réseaux d'évacuation des eaux situés aux abords de la station sont réalisées régulièrement.

Il a insisté sur le caractère exceptionnel des précipitations enregistrées jeudi, estimant que les volumes tombés en un laps de temps très court étaient sans commune mesure avec les épisodes pluvieux précédemment observés dans la zone.

Les voyages maintenus malgré les intempéries

Malgré les infiltrations, les services de transport ont été maintenus. Selon Chamseddine Toumi, les départs ont été assurés quasiment aux horaires prévus, permettant à quelque 800 voyageurs de poursuivre leurs déplacements.

Parallèlement, les équipes de la SNTRI sont intervenues pour procéder au nettoyage de la station et à l'évacuation des eaux.

Le PDG de la SNTRI a enfin assuré que les opérations avaient été réalisées dans un délai record, permettant à la station de Bab Alioua de retrouver sa situation normale et de reprendre son activité dans des conditions habituelles.