Gabon: Lébamba - Quand l'eau manque, même les sanitaires du CML donnent de la voix !

Depuis hier matin, le Centre médical de Lébamba fait face à une interruption d'approvisionnement en eau, occasionnant quelques désagréments dans le fonctionnement quotidien de la structure.

Privées de cette ressource indispensable, les techniciennes de surface ont rencontré des difficultés pour assurer normalement l'entretien des espaces communs, particulièrement celui des sanitaires.

Conséquence : certaines odeurs gênantes ont commencé à rappeler, avec insistance, que l'eau reste la meilleure alliée de l'hygiène !

La situation mérite une attention rapide, surtout dans un établissement de santé où l'hygiène constitue une priorité absolue.

Les équipes du Centre médical continuent néanmoins d'assurer leurs missions, en attendant le rétablissement de l'approvisionnement.

Une situation qui rappelle, s'il en était encore besoin, qu'au-delà des murs et du personnel soignant, une structure de santé a aussi besoin d'eau pour bien fonctionner.