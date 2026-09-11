Gabon: Lébamba - Le transformateur de Barack Obama fait des siennes, la SEEG mobilisée !

11 Septembre 2026
Gabonews (Libreville)
Par Jarele Sika

La lumière joue les prolongations dans plusieurs quartiers de Lébamba. Une interruption de la fourniture d'électricité est actuellement enregistrée à Lébamba Village, Mabengo Letogho, Camp Bonheur, Paris, Imenou et dans la zone Gendarmerie.

À l'origine de cette coupure : un dysfonctionnement du transformateur situé dans la zone Barack Obama. Rien de politique dans cette affaire : cette fois, même le transformateur a décidé de « prendre une pause » !

La SEEG indique que l'interruption était nécessaire afin de permettre à ses équipes techniques d'intervenir en toute sécurité pour effectuer les travaux de réparation.

Les techniciens sont donc à pied d'oeuvre et la situation est en cours de résolution.

Les populations concernées sont invitées à faire preuve de patience, le temps que le courant retrouve le chemin des maisons.

En attendant, à Lébamba, on croise les doigts et surtout, on garde les téléphones bien chargés !

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