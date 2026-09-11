Gabon: ANINF x MITRE - Le Gabon forme ses experts pour mieux se protéger en ligne

11 Septembre 2026
Gabonews (Libreville)

Le Gabon monte en grade dans la lutte contre la cybercriminalité. Ce jeudi à la Tour ANINF, l'Agence nationale des infrastructures numériques a certifié la première promotion d'un programme de formation de 9 mois mené avec les experts américains de MITRE.

De janvier à septembre, agents de l'ANINF et de l'administration ont été plongés dans le référentiel MITRE ATT&CK et le Cyber Threat Intelligence. Concrètement : comment traquer un attaquant, analyser ses méthodes, relever ses traces et neutraliser la menace.

Pourquoi c'est stratégique ?Parce que protéger les données, les réseaux et les services publics est devenu un enjeu de souveraineté. Et cette expertise, le Gabon la construit chez lui.

« Renforcer les compétences de nos équipes, c'est renforcer durablement notre capacité à protéger les infrastructures numériques du Gabon », a martelé Alberto Wenceslas Mounguengui Moudoki, DG de l'ANINF, lors de la remise des certificats avec Denise Olsen de MITRE.

Ce programme est le fruit du partenariat Gabon - États-Unis. Il illustre la volonté du Président Brice Clotaire Oligui Nguema de faire du numérique un levier sûr, souverain et maîtrisé.Avec l'ANINF, le Gabon ne subit plus. Il anticipe. Il se protège. Il se prépare.

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