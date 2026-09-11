Gabon: À Nzenzélé, Mboyi Aimard s'engage pour améliorer les écoles primaires

11 Septembre 2026
Gabonews (Libreville)
Par Wilfried Mombo Ngoulou

À l'occasion de la rentrée scolaire 2026-2027, un jeune de Nzenzélé, dans le département de la Boumi-Louetsi, a décidé de prendre une initiative en faveur de sa localité. Mboyi Aimard a entrepris de donner une nouvelle image aux trois établissements primaires de Nzenzélé, à travers des actions visant à améliorer leur cadre et leurs conditions d'accueil.

Une initiative menée sans attendre exclusivement les interventions de l'État ou du ministère de l'Éducation nationale. Pour ce jeune engagé, il s'agit avant tout de contribuer, à son niveau, au développement de sa communauté et au bien-être des élèves.

À travers ce geste, Mboyi Aimard entend démontrer que la jeunesse peut également être un acteur du développement local. Son engagement traduit une volonté de voir les jeunes s'impliquer davantage dans l'amélioration de leurs localités, notamment dans les zones rurales où les besoins restent nombreux.

Au-delà de la rentrée scolaire, cette action constitue ainsi un exemple d'engagement citoyen et de responsabilité communautaire. Elle rappelle que le développement d'une localité repose aussi sur la capacité de ses fils et filles à prendre des initiatives et à agir concrètement pour leur communauté.

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À Nzenzélé, l'initiative de Mboyi Aimard pourrait ainsi inspirer d'autres jeunes à s'investir davantage dans la vie et le développement de leur localité.

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