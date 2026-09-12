Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 12 septembre 2026

revue de presse

Niger : Le général Tiani remanie la hiérarchie militaire après la mutinerie

Au Niger, le général Abdourahamane Tiani a procédé à un important remaniement à la tête de l’armée, deux semaines après une mutinerie qui a mis à l’épreuve le pouvoir militaire à Niamey.

Les autorités nigériennes avaient alors fait face à une mutinerie de militaires, marquée par des combats dans plusieurs lieux sensibles de la capitale, notamment aux abords de la présidence, de l’aéroport international et d’une base militaire attenante.

Le général Kiaou, qui occupait jusqu’ici le poste de chef d’état-major de l’armée de terre, a été nommé à de nouvelles fonctions, en remplacement du général Moussa Salaou Barmou. [Source Africanews]

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Tanzanie : Samia Suluhu suspend ses activités officielles pendant 90 jours

La présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan a suspendu ses activités officielles pendant 90 jours à compter du 7 septembre après la mort de son époux, Hafidh Ameir Hassan, tout en restant cheffe de l’État, selon une communication attribuée au secrétaire en chef du gouvernement, Moses Kusiluka.

Pendant cette période de deuil, le vice-président Deogratius Ndejembi et le Premier ministre Mwigulu Nchemba sont chargés d’assurer la continuité des affaires gouvernementales conformément aux règles en vigueur. Les autorités ont précisé que ce congé ne constitue pas une démission de la présidente.

La mesure a pris effet le jour du décès de Hafidh Ameir Hassan, mort le 7 septembre alors qu’il recevait des soins à l’Emilio Mzena Memorial Hospital de Zanzibar pour une affection cardiaque. Il a été inhumé le même jour à Kizimkazi, dans le sud d’Unguja. [Source Beninwebtv]

Nigeria : L’armée enquête sur une accusation d’abus sexuel visant un officier

L’armée nigériane a annoncé l’ouverture d’une enquête sur une accusation d’abus sexuel impliquant un officier en service à l’état-major de la 3e Division, à Jos, dans l’État de Plateau.

Dans un communiqué publié le 11 septembre 2026, le porte-parole adjoint de la 3e Division de l’armée nigériane, le lieutenant-colonel Olumide Victor Olukoya, indique que l’officier concerné est le capitaine Etim Essien.

L’armée précise prendre « avec le plus grand sérieux » toute accusation d’abus sexuel, notamment lorsqu’elle concerne des mineurs ou d’autres personnes vulnérables. Elle indique avoir engagé les démarches nécessaires afin d’établir les faits et les circonstances entourant l’incident rapporté. Le communiqué souligne qu’il serait prématuré de se prononcer sur la culpabilité ou l’innocence de l’intéressé alors que l’enquête est en cours. [Source Apanews]

Côte d’Ivoire : L’affaire Katinan fait craindre un nouveau durcissement politique

Le placement sous mandat de dépôt de Justin Koné Katinan fait monter d’un cran la tension entre le pouvoir et le PPA-CI. Parti d’une plainte du RHDP pour diffamation autour de l’orpaillage clandestin, le dossier a débouché sur des poursuites beaucoup plus lourdes liées aux violences de la période électorale de 2025. Cette évolution ravive les inquiétudes sur le climat politique ivoirien.

La convocation de Justin Koné Katinan devait, en apparence, relever d’une affaire de paroles. Le 7 septembre, le RHDP avait saisi le procureur d’Abidjan après des déclarations du quatrième vice-président du PPA-CI sur l’orpaillage clandestin, le trafic de drogue et la responsabilité supposée du pouvoir dans la persistance de ces phénomènes. Le responsable de l’opposition avait été entendu le 9 septembre à la préfecture de police. [Source Afrik.com]

Derrière le 18e sommet des BRICS, la stratégie indienne pour éviter les fractures géopolitiques

Le 18e Sommet des BRICS se tient les 12 et 13 septembre 2026 à New Delhi, en Inde. Pour ce rendez-vous majeur, le Premier ministre indien Narendra Modi veut faire de cette rencontre une réussite et renforcer la voix du Sud Global. Placé sous le thème « Construire pour la résilience, l’innovation, la coopération et la durabilité », le sommet réunit désormais onze membres à part entière et dix membres associés depuis l’élargissement entamé en 2023.

La stratégie indienne repose sur un choix assumé : éviter les sujets géopolitiques qui divisent et privilégier la coopération économique. Le programme s’articule autour de quatre piliers, avec un accent mis sur la résilience des chaînes d’approvisionnement, l’innovation numérique, la gouvernance de l’intelligence artificielle, la coopération douanière et la transition énergétique. New Delhi écarte volontairement la question de la « dédollarisation », sujet sensible qui l’oppose à Moscou et Pékin. [Source Africa Presse]

Le Maroc met en garde l'Espagne contre une instrumentalisation politique de la crise migratoire

Plus d’un mois après l’irruption à Ceuta de plus de 70 000 personnes venues du Maroc, la déflagration causée par cette crise migratoire sans précédent continue d’agiter la classe politique et la société espagnoles.

Dans les médias et les déclarations de certains responsables, principalement de droite, le Maroc est mis en cause, accusé d’être responsable de ce franchissement massif de la frontière. Silencieux depuis le début de la crise, le ministère marocain des Affaires étrangères a publié cette semaine un communiqué pour mettre en garde le voisin espagnol contre l’instrumentalisation de la tragédie de Ceuta. [Source RFI]

Zimbabwe : Le 15 septembre, jour anniversaire du président Emmerson Mnangagwa, devient jour férié

Le Zimbabwe a officiellement inscrit le 15 septembre au calendrier des jours fériés sous l’appellation « Munhumutapa Day ». La date correspond à l’anniversaire du président Emmerson Mnangagwa, né le 15 septembre 1942. Présentée comme une célébration de l’héritage historique du royaume du Mutapa, la décision rappelle plusieurs précédents africains, notamment sous Mobutu Sese Seko au Zaïre et Hastings Kamuzu Banda au Malawi.

Le 15 septembre sera désormais férié chaque année au Zimbabwe. La décision a été officialisée par le Statutory Instrument 148 of 2026, publié le 9 septembre. La nouvelle journée porte le nom de « Munhumutapa Day ». Le choix de la date retient toutefois l’attention. Emmerson Mnangagwa fête son anniversaire le 15 septembre. Le chef de l’État, né en 1942, aura 84 ans cette année. L’appellation retenue ne fait aucune référence directe au président. « Munhumutapa » renvoie au Mutapa, puissant royaume précolonial d’Afrique australe. [Source LSI Africa]

L’ONU prolonge d’un mois l’embargo partiel sur les armes au Soudan, Washington pas satisfait

Le Conseil de sécurité de l’ONU a voté à l’unanimité vendredi en faveur d’une brève prolongation de l’embargo sur les armes visant la région soudanaise du Darfour, tandis que se poursuivent les négociations autour d’une proposition controversée des États-Unis visant à étendre cet embargo à l’ensemble du pays, afin de faire pression sur les parties belligérantes pour qu’elles mettent fin à plus de trois années de conflit.

La difficulté de cette initiative pour les États-Unis et leurs alliés est apparue clairement dans les déclarations faites après le vote. La Russie, qui dispose d’un droit de veto au Conseil et soutient le gouvernement soudanais dans son conflit avec les forces paramilitaires, a promis de s’opposer à toute extension de l’embargo. [Source TRT Afrika]

En RDC, la mort d’au moins 26 écoliers après un incendie à Bukavu suscite une vague d’émotion nationale

Le sinistre a provoqué un mouvement de panique et une bousculade qui ont coûté « la vie à au moins 26 enfants » et « blessé 25 autres », a affirmé l’Unicef dans un communiqué, vendredi.

Au moins 26 enfants ont été tués dans une bousculade après qu’un incendie s’est propagé à une école à Bukavu, dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC), suscitant une vague d’émotion nationale.

Jeudi matin, vers 9 heures (heure locale et heure à Paris), un incendie d’origine inconnue s’est déclaré aux environs d’un établissement scolaire de Bukavu, pendant que les enfants étaient en classe, selon des autorités locales. L’incendie a provoqué un mouvement de panique et une bousculade qui ont coûté « la vie à au moins 26 enfants » et « blessé 25 autres », a affirmé l’Unicef dans un communiqué, vendredi 11 septembre. Un précédent bilan provisoire faisait état de 14 enfants tués. [Source Le Monde Afrique]

Technologies spatiales : Le Congo se prépare à lancer son premier satellite d’observation

La coopération entre la République du Congo et le Kazakhstan s’élargit au secteur spatial. Les deux pays travaillent désormais à la réalisation et au lancement d’un premier satellite appartenant au Congo. Au cours d’un entretien à Paris, le président Denis Sassou N’Guesso et le vice-Premier ministre kazakh, Zhaslan Madiyev, ont examiné les avancées de partenariat axé sur les technologies spatiales et l’observation de la Terre.

Les échanges entre Denis Sassou N’Guesso et Zhaslan Madiyev, en marge du Sommet international sur l’espace, à Paris, ont porté sur le lancement du premier satellite congolais d’observation de la Terre, ainsi que sur la digitalisation et la formation des cadres.

Ce partenariat, qui prévoit le développement de produits et engins spatiaux, fait suite à la visite d’État effectuée par le président congolais au Kazakhstan, au cours de laquelle plusieurs accords ont été signés entre les deux pays. [Source Les Dépêches de Brazzaville]