Tunisie: Il change de nationalité sportive - Louay Ben Farhat - quels regrets ?

Le joueur Louay Ben Farhat a entamé les démarches pour changer de nationalité sportive. Il a choisi de jouer pour les couleurs allemandes à l'avenir, malgré son appartenance à l'équipe nationale tunisienne et ses participations passées au sein des sélections de jeunes.

Cela n'a rien de nouveau. Et si Ben Farhat se sont mieux sous les couleurs allemandes, pourquoi le priver de ce plaisir? En effet, une équipe nationale est une partie de soi-même. On ressent le besoin, le devoir de la servir, sinon il faudrait aller voir ailleurs. Ceux qui viennent, pensant que cela « rend » service, n'ont pas leur place. Sans cette émotion et ce lien qui lient les deux parties, il ne pourrait jamais y avoir de confiance réciproque.

Ben Farhat a déjà fait part de son désintéressement. Cela a fait couler beaucoup d'encre. Pour rien et rien ne le justifie.

Le nouveau staff technique de l'équipe nationale allemande a contacté l'entourage du joueur, notamment son père. Des réunions ont eu lieu au siège de la Fédération allemande de football (DFB), principalement pour évaluer le désir du joueur de représenter l'Allemagne. Ben Farhat a exprimé sa volonté et sa disponibilité, surtout après avoir reçu le soutien clair de sa famille sur ce point.

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Dans nos archives Volley-ball : Un Classico sous haute tension entre l'Étoile du Sahel et l'Espérance SportiveCôté tunisien, les contacts ont été rompus et il ne sert à rien de mimer la surprise. C'est un dossier qui a été mal emmanché depuis le début. Il se peut que ce joueur ait été surpris par le désintéressement des dirigeants tunisiens de l'époque et a pris sa décision pour prouver qu'il «vaut quelque chose». Toutes les tentatives pour le contacter sont restées vaines.

Il se peut aussi que la piètre prestation tunisienne au Mondial ait donné à réfléchir à plus d'un. C'est légitime. Mais de toutes les manières, on ne ferme pas son téléphone, mais on répond franchement que l'on n'est pas intéressé. Un point c'est tout. Le monde ne s'écroulera pas.

Les jeunes joueurs nés en Europe pensent-ils que c'est un sacrifice que de venir jouer pour l'équipe de leur pays d'origine ? Rien n'est plus hasardeux comme réflexion. Tous ceux que nous avons vus, à l'exception d'un ou deux, sont juste bons pour pouvoir oser tenter leur chance. Il y a de nouveaux jeunes joueurs qui percent en compétition tunisienne. Le don et le talent n'ont pas de patrie. Et vu l'effort à fournir pour redorer son blason, la sélection tunisienne a besoin de guerriers et non de figurants.