Afrique: Handball - Championnat d'Afrique des Nations Juniors - La Tunisie qualifiée au prochain Mondial

Le sept national junior surclasse la RDC et valide son billet pour le Championnat du monde de la catégorie.

La Presse -- Ainsi donc, lors de cette 33e édition du championnat d'Afrique des nations juniors masculins de handball, qui se déroule actuellement à Abidjan, la sélection nationale tunisienne a réalisé un sans-faute en phase de poules et s'est brillamment qualifiée pour les quarts de finale. On s'était quelque peu inquiété lors de la rencontre livrée à la Libye. Un derby est toujours difficile, mais l'équipe s'est relancée après sa victoire mercredi face à la République démocratique du Congo sur le score de 36 à 20, en quart de finale. Grâce à ce succès, la Tunisie a assuré sa qualification pour le championnat du monde de la catégorie.

Premier objectif atteint

L'équipe de Tunisie a ainsi atteint son premier objectif, qui n'est autre que la qualification au prochain mondial de la catégorie. Une qualification qui passait par la réalisation des résultats enregistrés récemment. Les organisateurs escomptaient une finale entre la Tunisie et l'Egypte. Et c'est ce qui semble se profiler à l'horizon. Voici pour conclure le récapitulatif des résultats de la Tunisie :

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Phase de groupes (Poule C)

Dans nos archives Le FC Barcelone frappé par le décès de son médecin, le match contre Osasuna reportéLe sept national a terminé à la première place de son groupe avec 9 points :

- Tunisie-Bénin : 53 - 24

- Tunisie-Libye : 27 - 23

- Tunisie-Kenya : 50 - 20

Phase finale

- Quart de finale : Tunisie-République démocratique du Congo 36-20

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