Tunisie: Affaires étrangères - Visite d'adieu de l'ambassadeur suisse à l'occasion de sa fin de mission

Le ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Etranger, Mohamed Ali Nafti, a rencontré ce vendredi au siège du ministère l'ambassadeur de Suisse en Tunisie, Josef Renggli, qui lui a rendu une visite d'adieu à l'occasion de la fin de ses fonctions en Tunisie.

Au cours de l'entretien, le ministre a salué la dynamique qu'ont connue les relations d'amitié et de coopération entre la Tunisie et la Suisse ces dernières années. Il a souligné que le renforcement et le développement de ces relations reposent principalement sur la consolidation d'un climat de confiance mutuelle et le respect du principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des États et le fonctionnement de leurs institutions nationales, ce principe constituant le socle solide permettant d'ouvrir de plus larges perspectives à la coopération tuniso-suisse et d'enraciner le partenariat entre les deux parties.

Dans nos archives Routes 891 et 889 : Un chantier à mi-parcours pour dynamiser Sidi BouzidSelon un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères, le ministre a également rappelé la symbolique de la célébration du 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Tunisie et la Suisse, ainsi que les programmes de coopération et projets de développement mis en oeuvre dans le cadre du partenariat existant entre les deux pays dans les secteurs public et privé, notamment dans les domaines de la formation professionnelle, du tourisme, de l'agriculture et du développement local. Il a exprimé l'aspiration de la Tunisie à hisser davantage ce partenariat et à en élargir les domaines au cours de la période à venir.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

De son côté, l'ambassadeur de Suisse a confirmé la volonté de son pays de continuer à développer ses relations privilégiées avec la Tunisie et de les porter aux niveaux les plus élevés, tout en oeuvrant à la diversification des domaines de coopération au service des intérêts des deux pays amis, dans le respect mutuel et l'intérêt partagé. Il a également exprimé ses remerciements aux autorités tunisiennes pour le soutien et la coopération dont il a bénéficié tout au long de son mandat à la tête de l'ambassade de Suisse en Tunisie.