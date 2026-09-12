Afrique: Tunisie-Afrique - Le TABC tient son 2e congrès et son assemblée élective à Tunis

11 Septembre 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le Conseil d'Affaires Tuniso-Africain (TABC) organise, ce samedi 12 septembre 2026 à Tunis, les travaux de son deuxième congrès.

Cet événement s'inscrit dans le cadre de la volonté du Conseil de poursuivre ses efforts visant à renforcer les relations économiques, commerciales et d'investissement entre la Tunisie et les pays africains. Il s'agit également de soutenir les partenariats entre les différents acteurs économiques et institutionnels afin d'ouvrir de nouvelles perspectives de coopération, d'échange d'expertises et d'opportunités.

Dans nos archives Des banques publiques en dérive : où est passée leur mission nationale ?Le programme comprend la tenue de l'Assemblée générale ordinaire élective du TABC, qui constitue une étape institutionnelle majeure dans le parcours du Conseil, ainsi qu'une occasion d'évaluer la période écoulée et de tracer les perspectives du travail futur.

Cette rencontre représente une opportunité clé pour échanger les points de vue et consolider la communication entre les différents intervenants du secteur économique.

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